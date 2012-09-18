نفرات برتر مسافت 1000 متر بزرگسالان مشخص شدند‏

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، پس از برگزاری رقابت های مقدماتی و نیمه نهایی، مسابقات ‏قهرمانی کشور آبهای آرام به فینال مسافت 1000 متر رده سنی بزرگسالان رسید.

در مسابقه فینال کایاک یکنفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانانی از استان‌های گیلان، مازندران، بوشهر، ‏کرمانشاه، تهران، خوزستان، گلستان، آذربایجان شرقی و همدان برگزار شد و در پایان علی آقامیرزایی با زمان ‏‏3:44.27 دقیقه مقام اول، امین بوداغی با زمان 3:49.05 دقیقه مقام دوم و حمید ترکی از بوشهر با زمان ‏‏3:49.27 دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.

در رقابت فینال کانوی یکنفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانان استان‌‍های گلستان، توابع تهران، تهران، گیلان، ‏کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان و فارس حضور داشتند که در پایان عادل مجللی از گلستان با ‏زمان 4:13.39 دقیقه مقام اول، سروش رضویان با زمان 4:21.34 دقیقه مقام دوم، کیا اسکندانی از تهران با ‏زمان 4:22.91 دقیقه مقام سوم را کسب کردند.‏

در مسابقه کایاک دونفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانان استان های تهران، گیلان، خوزستان، آذربایجان ‏شرقی، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، همدان و کرمانشاه حضور داشتند که در نهایت بابک دربان و حسین ‏زاغلی از تهران با زمان 3:34.35 دقیقه جایگاه اول، رحمت قادری و آرش بصارت دار از گیلان با زمان ‏‏3:35.82 دقیقه مقام جایگاه دوم و احسان طیبی و سعید روغنی از خوزستان را زمان 3:50.19 دقیقه مقام سوم ‏را بدست آوردند.

مسابقه کانوی دونفره 1000 متر بزرگسالان با حضور قایقرانان استان های گیلان، کرمانشاه، توابع تهران، ‏تهران، گلستان، مازندران، همدان و لرستان برگزار شد و در پایان سهیل نوروزنژاد و مهرداد دانیالی از گیلان با ‏زمان 6:06.98 دقیقه مقام اول، محمدیوسف شهبازی و علی اجاقی از کرمانشاه با زمان 4:07.99 دقیقه مقام ‏دوم و علی باجلان و سروش رضویان از توابع تهران با زمان 4:08.34 دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.‏

در مسابقه کایاک چهارنفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانان استان های گیلان، تهران، مازندران، هرمزگان، ‏آذربایجان شرقی، همدان، گلستان، خوزستان و خراسان رضوی به رقابت پرداختند که در نهایت علی شاهرخی، ‏صادق زمانی، رضوان بهجتی و سعید فضل اولی از گیلان با زمان 3:19.32 دقیقه مقام اول، امیر شمس، حسین ‏زاغلی، رضا یاراحمدی و بابک دربان از تهران با زمان 3:23.39 دقیقه مقام دوم و امین بوداغی، صابر شمسی، ‏حسین سینکائی و میلاد قاسمی از مازندران با زمان 3:27.18 دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.