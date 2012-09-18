نفرات برتر مسافت 1000 متر بزرگسالان مشخص شدند‏

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون قایقرانی، پس از برگزاری رقابت های مقدماتی و نیمه نهایی، مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام به فینال مسافت 1000 متر رده سنی بزرگسالان رسید.
در مسابقه فینال کایاک یکنفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانانی از استانهای گیلان، مازندران، بوشهر، کرمانشاه، تهران، خوزستان، گلستان، آذربایجان شرقی و همدان برگزار شد و در پایان علی آقامیرزایی با زمان 3:44.27 دقیقه مقام اول، امین بوداغی با زمان 3:49.05 دقیقه مقام دوم و حمید ترکی از بوشهر با زمان 3:49.27 دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.
در رقابت فینال کانوی یکنفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانان استانهای گلستان، توابع تهران، تهران، گیلان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان و فارس حضور داشتند که در پایان عادل مجللی از گلستان با زمان 4:13.39 دقیقه مقام اول، سروش رضویان با زمان 4:21.34 دقیقه مقام دوم، کیا اسکندانی از تهران با زمان 4:22.91 دقیقه مقام سوم را کسب کردند.
در مسابقه کایاک دونفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانان استان های تهران، گیلان، خوزستان، آذربایجان شرقی، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، همدان و کرمانشاه حضور داشتند که در نهایت بابک دربان و حسین زاغلی از تهران با زمان 3:34.35 دقیقه جایگاه اول، رحمت قادری و آرش بصارت دار از گیلان با زمان 3:35.82 دقیقه مقام جایگاه دوم و احسان طیبی و سعید روغنی از خوزستان را زمان 3:50.19 دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.
مسابقه کانوی دونفره 1000 متر بزرگسالان با حضور قایقرانان استان های گیلان، کرمانشاه، توابع تهران، تهران، گلستان، مازندران، همدان و لرستان برگزار شد و در پایان سهیل نوروزنژاد و مهرداد دانیالی از گیلان با زمان 6:06.98 دقیقه مقام اول، محمدیوسف شهبازی و علی اجاقی از کرمانشاه با زمان 4:07.99 دقیقه مقام دوم و علی باجلان و سروش رضویان از توابع تهران با زمان 4:08.34 دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه کایاک چهارنفره 1000 متر بزرگسالان قایقرانان استان های گیلان، تهران، مازندران، هرمزگان، آذربایجان شرقی، همدان، گلستان، خوزستان و خراسان رضوی به رقابت پرداختند که در نهایت علی شاهرخی، صادق زمانی، رضوان بهجتی و سعید فضل اولی از گیلان با زمان 3:19.32 دقیقه مقام اول، امیر شمس، حسین زاغلی، رضا یاراحمدی و بابک دربان از تهران با زمان 3:23.39 دقیقه مقام دوم و امین بوداغی، صابر شمسی، حسین سینکائی و میلاد قاسمی از مازندران با زمان 3:27.18 دقیقه مقام سوم را بدست آوردند.
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