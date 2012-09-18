حرم رضوی صبح میلاد کریمه اهل بیت(ع) گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، گلباران حرم مطهر رضوی صبح سه شنبه همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) توسط بانوان مشهدی از اقشار و اصناف مختلف و با شاخه های گل رز، گلایل و داوودی سفید، زرد، قرمز و صورتی گباران شد.

این حرکت با هدف عرض تبریک به ولی نعمتان حضرت رضا(ع) به مناسبت میلاد با سعادت خواهر بزرگوارشان کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) صورت گرفته است.

این گزاش حاکی است، اجتماع عظیم بانوان مشهدی برای گلباران حرم رضوی از ساعت 8و 30 دقیقه صبح آغاز شد، در این مراسم بانوان با در درست داشتن شاخه های گل از عرصه میدان شهر مشهد به سمت حرم رضوی حرکت کردند.

در این مراسم با شکوه به بانوان شرکت کننده بسته های متبرک رضوی با همکاری آستان قدس رضوی اهدا شد.

مراسم گلباران حرم رضوی برای پنجمین سال متوالی همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) در مشهد برگزارشده است.

این گزارش می افزاید، مراسم گلباران همچون سنوات گذشته با محوریت دبیرخانه نظارت بر کانون های مساجد خراسان رضوی و با مشارکت سازمان های مردم نهاد برگزار شد و مراسم گلباران حرم رضوی توسط بانوان مشهدی در سال جاری با شکوه خاص و عظیم تر از سنوات گذشته انجام شد.

مداحی توسط مداحان مطرح کشوری، شعر خوانی، سرود و اهدای بسته های فرهنگی از جمله برنامه های این مراسم بود.