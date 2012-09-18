واکنش مهمانپرست به اعلام ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در باره اعلام وزیر خارجه کانادا مبنی بر اینکه ایتالیا حافظ منافع کانادا در ایران باشد، گفت: وزارت خارجه کانادا مطلبی را در رابطه با ایتالیا به عنوان حافظ منافع در ایران مطرح کردند که البته تعیین حافظ منافع باید به صورت رسمی و در گفتگوهای طرفین صورت گیرد که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی همچنین درباره سفر رئیس جمهور کشورمان به مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا گفت: سفر رئیس جمهور به سازمان ملل در حال برنامه ریزی است و برنامه های متعددی تنظیم شده که به اطلاع مردم خواهد رسید.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین درباره عدم حضور وزیر خارجه عربستان در نشست قاهره گفت: آنگونه که ما مطلع شدیم وزیر خارجه عربستان بیمار بوده است و از نظر جسمی شراط خوبی نداشته است.

وی تصریح کرد: این نشست ها ادامه پیدا خواهد کرد و حضور کشورهایی که می توانند در حل بحران سوریه نقش داشته باشند ، حتما کمک خواهد کرد. اگر روی اجلاس اصلی توافق شود ، در رابطه با قدم های بعدی توافق بیشتری خواهیم داشت.