گورکن در حال انقراض برزیلی نماد جام جهانی 2014 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو، ستاره سال های نه چندان دور فوتبال برزیل، "آرمادیو" که نوعی گورکن در خطر انقراض است را به عنوان نماد مسابقات جام جهانی 2014 برزیل معرفی کرد.

طبق درخواست فیفا، برزیلی ها تا اواسط ماه نوامبر فرصت دارند تا یکی از سه نام "آمیوبی"، "فوله‌کو" و "زوزه‌کو" را برای این گورکن برگزینند.

رونالدو که این نماد را معرفی کرد، گفت: خوشحالم که به یک شخصیت مهم جام جهانی 2014 برزیل خوشامد بگویم. این عروسک نقشی سفیرگونه در دو سال آینده بازی خواهد کرد. مطمنم که آن الهام بخش بسیاری از هواداران جوان در فوتبال برزیل و نیز جهان خواهد بود چراکه عشق عظیمی به ورزش و کشورش دارد.

نماد مسابقات جام جهانی 2014 لباسی به رنگ پرچم برزیل بر تن دارد. بدن این گورکن زرد است با شورتی سبز و دُمی آبی. نماد جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی یک پلنگ بود؛ جانوری که در این کشور گونه ای کمیاب محسوب می شود. اسم آن پلنگ زرد و سبز "زاکومی" بود. نماد جام جهانی 2006 آلمان هم شیری بود به نام "گولئو".