قرارداد 39 واحد صنعتی و تولیدی راکد مازندران فسخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد گفت: آن دسته از متقاضیانی که در سالهای گذشته در شهرکهای صنعتی استان زمین دریافت کرده اما پس از گذشت تاریخ تعهد ساخت در دفترچه قرارداد و دریافت اخطار در چند مرحله و دریافت مهلت نسبت به اجرای عملیات ساخت واحد صنعتی خود اقدامی ننموده اند فسخ خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: با پیگیری و هماهنگی در پنج ماه نخست سال جاری پرونده تعداد 39 واحد راکد و غیرفعال در شهرکهای صنعتی استان فسخ شد.

وی افزود: با فسخ این 39 قرارداد واحدهای غیرفعال در شهرکهای صنعتی استان 11 هکتار زمین صنعتی پس گرفته شد و آماده واگذاری به سرمایه گذارجدید است.

سازمان همیاریها به دنبال جذب سرمایه گذار در شهرهای گردشگرپذیر

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در جلسه با سرمایه گذاران بخش خصوصی به جذب سرمایه گذار در شهرهای مختلف مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان همیاری با پشتوانه و توان فنی پرسنل خود و تجربه چندین سال کار اقتصادی به دنبال جذب سرمایه گذار در شهرهای که شرایط سرمایه گذاری را دارند اقدام به سرمایه گذاری با کمک بخش خصوصی می کند.

سید علی حجازی تصریح کرد: تمام فرآیندهای مربوط به کسب و کار از مرحله اخذ مجوز تا بهره برداری از پروژه را در سازمان همیاری شهرداریهای مازندران در نظر گرفته خواهد شد تا سرمایه گذار با خیالی آسوده به فکر کسب سود در کنار خدماترسانی به شهروندان باشد.

وی، یکی از متولیان بهبود فضای کسب و کار را براساس قانون اصل 44، اتاق بازرگانی اعلام کرد و افزود: براساس برنامه پنجم توسعه بخشی از بهبود فضای کسب و کار بر عهده دولت است که سازمان همیاری به نمایندگی از دولت در حمایت از سرمایه گذاری در شهرهای مختلف استان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

برگزاری با شکوه هفته دفاع مقدس

شهردار امیرکلا گفت: دشمن بداند هرگز نخواهد توانست در برابر اسلام و قدرت ایمان مسلمانان بایستد، لذا چاره‌ای جز قبول تسلیم و شکست ندارد.

محمد حاجی ‌اسماعیلی بیان داشت: هفته دفاع مقدس برای دشمنان یادآور تلخ شکست و ذلت در برابر اسلام است و اینکه روزی همین مردان که با دستان خالی در برابر قدرت‌ های جهانی ایستادند و به پیروزی رسیدند امروزبزرگ‌ ترین خطر برای آنها هستند.

وی افزود: ذلت و خواری دشمنان بعد از بیداری اسلامی نتیجه مقاومت رزمندگان و شهدا در هشت سال جنگ ظالمانه علیه ملت ما است که به هر نحوی درصدد ضربه‌ زدن به ملت و اسلام هستند.

پیشرفت 90 درصدی بازسازی خط آهن گلوگاه بندرگز

عملیات بازسازی اساسی خط آهن گلوگاه به بندر گز به طول دوازده کیلومتر با تخصیص اعتباری معادل 70 میلیارد ریال که با پیشرفت 90 درصدی خود در مراحل پایانی قرار دارد.

یوسف گران پاشا، سرپرست راه آهن شمال با اشاره به اهمیت بازسازی خط آهن در محور شمال گفت: با پیگیری هایی که از سوی راه آهن شمال برای بازسازی خط آهن در محور گلوگاه به بندرگز به دلیل فرسوده بودن این خط انجام شده موفق به جذب اعتبارات این بخش بمیزان هفتاد میلیارد ریال شدیم.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از ابتدای اسفند سال 90 شروع شده و هم اکنون پیشرفت فیزیکی آن 90 درصد است.