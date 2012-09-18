دانشجویان مستقل خطاب به احمدی نژاد: درباره استمرار حضور مرتضوی پاسخگو باشید

به گزارش خبرگزاری مهر،متن این نامه سرگشاده به شرح ذیل است:



جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم



همگی به نیکی می دانیم این روزها وقت جنابعالی صرف امورات اجرایی کشور می گردد و برخود واجب می دانیم که از روی انصاف قدردان زحمات دولتمردان در عرصه های گوناگون باشیم لکن لازم است نکاتی در خصوص نحوه مواجه دولت با موضوع حکم انتصاب آقای سعید مرتضوی به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به جنابعالی متذکر گردیم گرچه بارها طی نامه ها و بیانیه های متعدد هم به جنابعالی، وزیر کار و به نمایندگان محترم مجلس اعتراض خود را نسبت به روند انتصاب و ابقای آقای مرتضوی به عنوان مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی بیان نموده ایم اما این روزها با اتفاقاتی روبرو شده ایم که با هیچ منطق و استدلالی قابل توجیه و پذیرش نیست.



پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم برکناری آقای مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی ایشان همچنان بر سر کار خود به عنوان مدیرعامل حاضر می شوند و گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است در عین حال وزیر کار دولت جنابعالی که به نظر می رسد عنصر خوبی برای انجام پروژه های خاص در دولت شماست، از لغو حکم آقای مرتضوی خبر می دهد و در سوی دیگر میدان اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تغییر می کند و ...



جناب آقای رئیس جمهور؛



شما سوگند خورده اید که پاسبان و نگهبان قانون اساسی باشید، آیا فکر نمی کنید نحوه برخورد دولت با این موضوع نوعی عوام فریبی، دور زدن قانون و احمق فرض نمودن مردم، نخبگان و دانشگاهیان است؟!



از شما که سالهاست شعار مبارزه با فساد می دهید این سوال وجود دارد که آیا سوءاستفاده از اختیارات قانونی، خود نوعی فساد و زمینه ساز گسترش فساد سازمان یافته نیست؟



جالب اینجاست که گروه ها و جبهه های گوناگون سیاسی که در انتخابات رو به روی هم صف آرایی می کنند، در سکوت نسبت به این موضوع و عملکرد شبهه ناک دولت با هم اتفاق نظر دارند و دم بر نمی آورند!



جناب آقای احمدی نژاد

برای ما به عنوان اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان و سایر مردم و دانشگاهیان ابهامات فراوانی در رابطه با چرایی و چگونگی استمرار حضور آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که تا کنون پاسخی برای آن دریافت ننموده ایم.



لذا از شما می خواهیم که به نحو مقتضی نسبت به توضیح این ابهامات اقدام لازم را انجام دهید و این را هم بدانید که جنبش دانشجویی به عنوان چشم بینای جامعه از کنار این گونه موارد به سادگی عبور نخواهد کرد.