تأمین بذر و کود مورد نیاز کشاورزان مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان امروز سه شنبه در نشست کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی با اشاره به اهمیت تداوم تولید محصولات کشاورزی در مناطق آسیب دیده از زلزله گفت: برای ادامه کشت در این مناطق ، 18 باب انبار در مناطق روستایی شهرستان اهر، 2 باب در شهرستان ورزقان، 5 باب در شهرستان هریس و یک باب نیز در شهرستان تبریز در نظر گرفته شده و ظرفیت این انبارها در حدود 7هزار و500 تن بوده و پیش بینی می شود نیاز بهره برداران این مناطق را به خوبی پوشش دهد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تاکنون پرونده 6 هزار و 839 نفر از افرادی که مدارک آنان تکمیل گردیده، و پس از تائید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت اخذ وام و کمک بلاعوض به شعب بانک کشاورزی این مناطق ارسال گردیده است گفت : با توجه به تلاش همگانی در سرعت بخشی به امور مربوط به آسیب دیدگان از وقوع زمین لرزه در استان، امید می رود کار بازسازی مناطق خسارت دیده، بخصوص اماکن مقاوم دامی در زمان مقرر به اتمام برسد.

با شناخت قدر خویش، تقدیر را در مسیر سعادت و صلاح خود رقم زنیم



مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با شناخت «قدر» خویش، «تقدیر» را در مسیر سعادت و صلاح خود رقم زنیم .



حجت الاسلام مجید نجفی با بیان اینکه شیطان مراقب و به عبارتی درکمین انسان است گفت: همین که انسان از خداوند سبحان لحظه ای غافل شود؛ شیطان به سمت او می آید و ابزارصید را فراروی او می گستراند هرکس درهر مرحله ای ازایمان و در هر سن و سال گاه گرفتار وسوسه های شیطانی میگرد دگاه درخود احساس میکند که نیروی محرک شدیدی در درون جانش آشکارشده واورا به سوی گناه دعوت میکند.



وی تنها راه نجات از آلودگی ها در چنین شرایط سختی را فراهم ساختن سرمایه تقوا عنوان نموده و افزود: آنجاست که خداوند در سوره اعراف آیه 201 می فرماید: پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوس های شیطان می شوند، به یاد خدا و پاداش و کیفر او می افتند و در پر تو یاد او حق را می بینند و بینا می گردند.



خسارت 950 میلیارد ریالی زلزله به کشاورزی شهرستان اهر



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر گفت: زلزله اخیر در آذربایجان شرقی 940 میلیارد و 950 میلیون ریال به کشاورزی شهرستان اهر خسارت زده است.

آیت عبادپور در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در زلزله 6.2 ریشتری بیست و یکم مرداد ماه 1391و پس‌لرزه‌های ناشی از آن بالغ بر 95.94 میلیارد تومان به بخش کشاورزی شهرستان اهر خسارت وارد شده است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر، بیشترین خسارت وارده را به بخش دام، طیور و زنبور عسل به میزان 766 هزار و 855 میلیون ریال اعلام کرد و گفت : به بخش آب و خاک و امور زیربنایی 165 هزار و 847 میلیون ریال، بخش زراعت و باغبانی 3 هزار و 246 میلیون ریال و خانه‌باغ‌های احداثی در باغات 7 هزار و 620 میلیون ریال خسارت وارد شده است.



توزیع 10 هزار تن بذر برای کشت پاییزه در مناطق زلزله‌زده ورزقان



مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان گفت : 10 هزار کیلوگرم بذر برای انجام کشت پاییزه بین کشاورزان ورزقان توزیع شده است.



محمد علیمحمدی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : علاوه بر این ، 10 هزار تن کود نیز برای کشت پاییزه بین کشاورزان منطقه ورزقان توزیع شده است.



وی با بیان اینکه با وجود بروز حادثه طبیعی در ورزقان که خسارات قابل توجهی نیز به جا گذاشت، کشاورزان سعی دارند از قافله تولید عقب نمانند، به خسارت‌هایی که به واحدهای دامی وارد شده است اشاره نموده و گفت: به منظور جلوگیری از تلف شدن احشام در اثر عواملی همچون سرما و حمله حیوانات درنده 25 هزار متر فنس‌کشی برای واحدهای دامی ورزقان صورت گرفته است.



ایجاد پاسگاه های کنترل حریق و احشام در مناطق بحرانی



سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: به منظور آگاهی از حریق های احتمالی، کنترل احشام و پیشگیری از قاچاق چوب پاسگاههای موقت و بازرسی در مناطق بحرانی ایجاد می شود.



سیروس داودی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر ابراز داشت: با توجه به اینکه زمان اندکی از فصل چرا باقی مانده است به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق چوب و یک سری مسائل دیگر در این نواحی پاسگاه های موقت و بازرسی ایجاد می شود.