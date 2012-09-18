اتهام 7 افسر به شکنجه پزشکان/ جذب 100 پلیس زن در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه الیوم، دادستان کل بحرین در بیانیه ای 7 تن از افسران پلیس این کشور را به شکنجه پزشکان در جریان قیام مردمی بحرین در سال 2011 متهم کرد.

در این بیانیه آمده است : 2 تن از متهمان به اتهام شکنجه و تهدید 6 پزشک با هدف اعتراف گرفتن از آنها به دادگاه جنایی عالی ارجاع داده خواهند شد. محاکمه این افراد که افسران وابسته به وزارت کشور هستند اول اکتبر آغاز خواهد شد.

محاکمه نمایشی افسران مذکور در حالی صورت خواهد گرفت که رژیم آل خلیفه طی یک سال گذشته از هیچ روشی برای سرکوب اعتراضات مردم بحرین دریغ نکرده است.

بنا بر اعلام سازمان عفو بین الملل از آغاز قیام مردمی بحرین (فوریه 2011) تاکنون 60 نفر توسط عوامل رژیم آل خلیفه کشته شده اند.

الیوم السابع نیز به نقل از "شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه" وزیر کشور بحرین اعلام کرد که 500 نفر به عنوان نیروی پلیس از سوی این وزارتخانه جذب شده اند که 100 نفر آنها را زنان تشکیل می دهند.

وزرات کشور بحرین اعلام کرد که این افراد از میان 2 هزار و 200 نفر انتخاب شده اند و عملیات گزینش آنها چندین ماه به طول انجامیده است. آموزش این افراد از اول اکتبر آغاز خواهد شد.