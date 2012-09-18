افزایش طلاق و سن ازدواج در پایتخت/ صدور مجوز سایتهای همسرگزینی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد عباسی روز سه شنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در جمع خبرنگاران گفت: ترویج ازدواج و بررسی برنامه های روز و هفته ازدواج از مهمترین موضوعات این جلسه بود.

وی افزود: راهکارهای مختلفی برای ترویج و تشویق جوانان از سوی دستگاههای مختلف ارائه شد که مهمترین راهکارها، موضوع و معضل مسکن جوانان بود که قرار است وزارت راه و شهرسازی اقدامات مثبتی را انجام دهد.

عباسی با بیان اینکه دستگاهها ظرفیت خوبی برای ارائه تسهیلات به منظور پایداری ازدواج دارند، تصریح کرد: ایجاد انگیزه و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع دغدغه های جوانان می تواند در افزایش ازدواج جوانان تاثیر گذار باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مشخص شدن وظایف وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس توضیح داد: وظایف این وزارتخانه مشخص بوده است و این وزارتخانه همان وظایفی را که سازمان ملی جوانان بر عهده داشته پیگیری می کند. اگر دولت و یا مجلس بخواهند وظایف جدیدی به این وزارتخانه محول کنند آن وقت مجلس وارد عمل می شود.

عباسی درباره ساماندهی آیین نامه ازدواج جوانان نیز گفت: این آیین نامه در دولت در حال نهایی شدن است. همچنین در کمیسیون فرهنگی نیز مورد بحث و برسی قرار گرفته و به محض ابلاغ به ما آن را به تمام دستگاههای مرتبط با ازدواج جوانان ابلاغ می کنیم.

وی با اشاره به تصویب آئین نامه ساماندهی مراکز مشاوره درباره مجوز سایتهای همسر گزینی به خبرنگار مهر پاسخ داد: با توجه به اینکه این سایتها در حوزه های مختلف خبر ی فعالیت می کنند مجوزهای لازم را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها می دهد اما در بحث سایتهای همسر گزینی درصدد مذاکره با وزارت ارشاد هستیم تا با همکاری این دو وزارتخانه مجوز این سایتها صادر شود و وزارت ارشاد با آگاهی کامل نسبت به آئین نامه و قوانین این سایتها مجوزهای لازم را صادر کند.

به گفته وزیر ورزش و جوانان، همچنین شرایط آیین نامه سایتهای همسر گزینی را به تمامی دستگاهها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام خواهیم کرد.