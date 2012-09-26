به گزارش خبرنگار مهر، بازار کساد رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و حضور دقیقه نودی بسیاری از تیم‌ها در لیگ، باعث شده تا اهالی کشتی همواره طی سال‌های اخیر شاهد رکودی محسوس در سطح کمی و کیفی این رقابت‌ها باشند، البته ما قصد بررسی کمی و کیفی لیگ برتر کشتی آزاد نداریم، بلکه هدف ما بررسی یکی از مشکلات اصلی این رقابتهاست.

هر ساله تعدادی از باشگاه های مختلف و گاها اسم و رسم دار در انواع و اقسام لیگ ها حضور می یابند که در نهایت تنها بازده حضورشان در لیگ، افزایش جمعیت کشتی گیران طلبکار و تعداد باشگاه های بدهکار است!

در این میان می توان به جدی ترین پرونده کشتی گیران طلبکار در تاریخ لیگ برتر کشتی آزاد ایران اشاره کرد. کشتی گیرانی که اوایل دهه هشتاد با انگیزه ای وصف نشدنی دوبنده تیم پرسپولیس تهران را بر تن کرده و وارد لیگ شدند، اما تنها دستاوردشان تعدادی چک برگشتی بود و مطالباتی چند میلیونی که با چانه زنی و گذشت زمانی طولانی تسویه شد.

البته داستان آن روزهای کشتی گیران پرسپولیس به حدی جدی شد که پای وکیل و دادگاه هم به میان آمد تا به خط و نشان های طلبکاران برای بدهکاران و خطر درگیری فیزیکی طرفین دعوی رسیدگی کنند! جالب آنکه این کشکمش های مالی در زمانی اتفاق افتاد که سرپرستی باشگاه مغروض پرسپولیس را حجت اله خطیب بر عهده داشت. همان مدیری که امروز به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی بر صندلی ریاست تکیه زده و روزهای پر تلاطم و آشفته ای را پشت سر می گذارد.

بهتر است گذشته ها را فراموش کنیم و به حال بنگریم. مسئولان باشگاه داماش گیلان به تازگی اعلام کرده اند قصد حضور در رقابتهای لیگ کشتی آزاد را دارند و قرار است با تیمی مدعی و پر ستاره وارد دایره طلایی شوند. تا این جای داستان همه چیز خوب و امیدوار کننده است، اما نکته جالب اینجاست که باشگاه داماش در حالی برای حضور در لیگ برتر کشتی اعلام آمادگی کرده که همچنان بسکتبالیست های طلبکارش در وصول مطالبات خود بلاتکلیفند و باشگاه نیز توان پرداخت مبلغ قرادادها و هزینه های این تیم را ندارد.

وخامت اوضاع تیم بسکتبال داماش به حدی است که به رغم صعود به جمع چهار تیم برتر لیگ دسته یک، به دلیل عدم توانایی تامین هزینه ها از سوی باشگاه، مجبور به انصراف از ادامه رقابتهای لیگ شدند و باید ادامه پیکارهای لیگ را به جای حضور در زمین، از روی سکوی تماشاگران پیگیری کنند!

سوال اینجاست که مسئولان باشگاه داماش چطور با وضعیت نامناسب تیم فوتبال خود در لیگ برتر، بدهکاری های چند ده میلیونی به بسکتبالیست ها و ناتوانی در تامین هزینه های این تیم، هوای حضور در لیگ برتر کشتی هم به سرشان زده و قصد دارند با انبوهی از مشکلات مالی موجود، این بار وارد عرصه گوش شکسته ها شوند؟

در ادامه می توان به اظهارات صریح "افشین رضاپور" سرمربی تیم بسکتبال داماش گیلان نیز اشاره کرد که ضمن تایید این مطالب گفته:" در رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال فصل گذشته موفق شدیم قهرمان نیم فصل شویم و در ادامه نیز به عنوان یکی از چهار تیم برتر این رقابتها به صعود و قهرمانی امیدوار تر شدیم، اما مشکلات مالی و تمام نشدنی باشگاه باعث شد، نه تنها این روند صعودی و سازنده متوقف شود، بلکه به دلیل عدم توانایی باشگاه در تامین هزینه ها، به کل از حضور در ادامه رقابتهای لیگ نیز منع شدیم!"

سرمربی تیم بسکتبال داماش گیلان ادامه داد: "ابتدای فصل گذشته 5 درصد از کل مبلغ قرارداد کادر فنی و بازیکنان از سوی باشگاه پرداخت شد، اما تا به امروز با توجه به گذشت چهار ماه از ادامه رقابتها، همچنان 95 درصد از مبلغ دستمزد ما پرداخت نشده و باشگاه نیز پاسخ قانع کننده ای به کادر فنی و بازیکنان خود نمی دهد. جالب آنکه با این وضعیت بحرانی، خبر از اعلام آمادگی داماش گیلان برای حضور در رقابتهای لیگ کشتی نیز به گوش می رسد!"

سوای داستان تیم بحران زده بسکتبال داماش گیلان که حتی با اعتراض و اظهار تعجب مسئولان فدراسیون بسکتبال نیز مواجه شده است، باید به این نکته نیز پرداخت که باشگاه های اسم و رسم دار و باسابقه ورزشی با چه پشتوانه و انگیزه ای وارد لیگ های مختلف ورزشی می شوند و در بیشتر موارد، ورزشکاران متبوع خود را در میانه یا پایان راه لیگ به یکباره رها می سازند.

البته در این میان برخی فدراسیون های ورزشی هم مقصرند، چرا که بدون تحقیق و بررسی های لازم و فقط به صرف بالا بردن تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ حاضرند هر باشگاهی را با هر شرایطی وارد گود کنند.

گواه این ماجرا همین فدراسیون کشتی است که هر سال بعد از برگزاری رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد یا فرنگی با انبوهی طلبکار و بدهکار مواجه است و در نهایت نیز هر دو طرف را برای تداوم دادرسی به دادگاه و شورای حل اختلاف راهنمایی می کند. در این میان می توان به تیم پرسپولیس، راه آهن خراسان، سایپای تنکابن و .... اشاره کرد که بحث پرداخت مطالبات کشتی گیران شان همچنان به عنوان درس عبرتی برای آیندگان بر سر زبان هاست!