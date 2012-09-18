به گزارش خبرنگار مهر، فیلمی در آمریکا ساخته شده که در آن به رسول خدا(ص) هتک حرمت شده است. این فیلم واکنش شدید مسلمانان را به دنبال داشته است.

اولین پرسش مطرح این است که آیا آزادی بیان حقی بی حد و مرز است و حدودی برای آن متصور نیست؟ آیا به حق آزادی بیان و اندیشه می توان هر اعتقاد و باوری را زیر سؤال برد و مورد توهین قرار داد؟

آزادی عقیده به معنای آن است که هر شخصی،‌ هر تفکری اعم از سیاسی،‌ اجتماعی،‌ مذهبی را که حق می داند آزادانه برگزیند بی‌آنکه در گزینش آن تحت فشار باشد. آزادی بیان نیز تبلور آزادی عقیده است و به معنای ابراز آزادانه اندیشه و اعتقادات می‌باشد. این حق یکی از حقوقی است که در تمام اعلامیه‌های حقوق بشری به صراحت به آن تأکید شده و در قوانین بسیاری از کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)‌ مقرر می‌دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد.»



اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که آزادی بیان در اسلام و حقوق بین الملل بدون حد و مرز نیست. بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: « اعمال مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف. احترام به حیثیت و حقوق دیگران؛ ب. حفظ امنیت، نظم یا سلامت و اخلاق عمومی.»

"چارلز تالیافرو" استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در خصوص این موضوع که آیا به نام آزادی بیان می توان به مقدسات توهین کرد به خبرنگار مهر گفت: من با شما موافق هستم که آزادی بیان نباید بدون حد و مرز باشد.



وی تصریح کرد: یک مثل قدیمی می گوید که نباید یک فرد فریاد "آتش، آتش" در بین جمعیتی وقتی که آتشی در کار نیست سر دهد و باعث ترس و هراس مردم و صدمه و خسارت به آنها شود.



وی در ادامه افزود: در کشور ایالات متحده آمریکا آزادی بیان بی حد و مرز نیست بلکه کنترل شده است. برای نمونه شایع پراکنی و دروغ بستن به افراد برای کسب منافع اقتصادی و بی حرمتی به مقدسات در رادیو و تلویزیون عمومی ممنوع است.



استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تصریح کرد: همچنین وقتی فردی از تلویزیون برای اهانت به قوم و نژادی بهره ببرد مورد نفرت عموم قرار می گیرد. همین اواخر یک سیاستمدار در آمریکا مجبور شد به خاطر اهانت به زنان و موضوع تجاوز جنسی عذرخواهی کند.



استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا تأکید کرد: من به شخصه انزجار خود را از این فیلم اعلام می کنم. تصور من این است که این فیلم عامدانه ساخته شده تا به کلیت مسلمانان توهین و اهانت کند. اشتباه است که این فیلم پخش و تکثیر شود.



مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: اما پرسش این است که در مقابل این اقدام نفرت انگیز چه باید کرد؟ آیا پاسخ باید توأم با خشونت و توهین به مقدسات ادیان دیگر باشد؟ رویه محمد(ص) در پاسخ به توهینها چگونه بوده است؟



وی در ادامه یادآور شد: اگر کسانی که دست به تهیه این فیلم زدند با پیامبر آشنا بودند و معرفتی از او داشتند به چنین اقدام شیطانی دست نمی زدند. اگر آنها به حقیقت اسلام آشنا بودند چنین فیلمی را نمی ساختند.



وی افزود: افرادی به اسلام و پیامبر(ص) توهین می کنند که شناختی از رأفت اسلامی و زیبایی اسلام ندارند و از یکپارچگی مسلمانان در هراس هستند.



مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" در پایان تصریح کرد: آرزوی من این است که از خشونت دوری کنیم و برای صلح تلاش کنیم. این آموزه‌ای است که در کلام مسیح(ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. باید تلاش کنیم تا از معارف سنتهای دینی بیاموزیم و با آنها آشنا باشیم.



چارلز تالیافرو استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، کلمبیا و نتردام آمریکا بوده است. تالیافرو در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اولاف در مینه‌سوتای آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره خداشناسی و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار می‌روند. او از فیلسوفان برجسته معاصر به شمار می‌رود که در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش آموخته دانشگاه براون و هاروارد است. وی عضو انجمن فیلسوفان امریکاست.