حضور 10 کشور دنیا در کنگره بین المللی جراحان دهان و فک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین یمنی دبیر اجرایی یازدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران و سومین همایش ایمپلنت خلیج فارس با اعلام این خبر گفت: کنگره امسال با حضور پزشکان، متخصصان و جراحانی از کشورهای ایران ، آمریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه ، عراق، هند ، آلمان و مالزی جهت معرفی آخرین یافته های علمی در زمینه جراحی دهان، فک و صورت، تکنولوژیهای نوین و ابزارهای پیشرفته و کاربردی و بررسی شیوه های نوین درمان ناهنجاریهای فک و صورت از 26 تا 28 مهر ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن جراهان دهان ، فک و صورت ایران هدف از برگزاری این دو کنگره به صورت همزمان را افزایش سطح دانش و بروز کردن اطلاعات تخصصی جراحان دهان، فک و صورت و دندانپزشکان عمومی و متخصص عنوان کرد و افزود: از برنامه های ویژه این دو کنگره انجام جراحیهای زنده ، اجرای تله کنفرانسهایی با کشورهای مختلف جهان و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جهت ارتقاء سطح دانش جراحان و متخصصان داخلی است.

یمنی تأکید کرد: یازدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران دارای 15 امتیاز بازآموزی مداوم و 10 امتیاز بازآموزی مدون برای تمامی رشته های جراحی دهان، فک و صورت، دندانپزشکان عمومی ، متخصصین اندو و متخصصین پروتز بوده و در آن بیش از 25 سخنران خارجی به تبادل نظرات کارشناسی با سایر همکاران خواهند پرداخت.