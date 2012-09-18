به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی با بیان اینکه افتتاح این سه پروژه در بهبود ترافیک شهر قزوین نقش مهمی خواهد داشت بیان کرد: عملیات اجرایی تقاطع‌های غیرهمسطح نصر، سرداران و ارتباطات به مرحله پایانی رسیده است و در مهرماه سال جاری زودتر از موعد تعیین شده شهروندان شاهد بهره‌ برداری از این سه پروژه مهم خواهند بود.



وی با اشاره به مشخصات پروژه اجرای تقاطع غیر همسطح نصر افزود: عملیات اجرایی این پروژه از تیرماه سال گذشته با اعتبار 55 میلیارد ریال به طول 850 متر و عرض 24 متر آغاز شد و این پروژه با هدف کاهش بار ترافیک خیابان شهید بابایی و اتصال بلوار شمالی به شمال شهر "ملاصدرا تا اتوبان زنجان" و ایجاد کمربندی شرقی و غربی اجرایی شده است.

شهردار قزوین به پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح سرداران اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه از مردادماه سال گذشته با اعتبار 55 میلیارد ریال به طول 450 متر و عرض 22 متر آغاز شد و احداث تقاطع غیرهمسطح سرداران با هدف کاهش بار ترافیک در محور ولیعصر تا بلوار باهنر در دستور کار قرار گرفت.

وی در خصوص پروژه پل غیرهمسطح ارتباطات تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه از اردیبهشت ماه سال گذشته با اعتبار اولیه 10میلیارد ریال آغاز شد.

نصرتی با بیان اینکه در شهر قزوین باید 27 تقاطع غیرهمسطح احداث شود، گفت: احداث 13 تقاطع غیرهمسطح در دستور کار شهرداری قزوین قرار دارد و سعی بر این است با حداقل منابع احداث این تقاطع ها را به اتمام برسانیم.