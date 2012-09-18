اسرائیل پشت آمریکا را خالی کرد/ اختلاف تل آویو - واشنگتن بر سر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر و همزمان با اوج گیری توانمندی یهای دانشمندان ایرانی در استفاده صلح آمیز از انری هسته ای، شاهد هجوم دو ویروس رایانه ای به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی بودیم که اولی با نام استاکس نت و دومی با نام فلیم شناسایی شدند.



بر اساس گزارش مفصلی که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده، آزمایش بر روی ویروس استاکس نت در پایگاه حفاظت شده دیمونا در سرزمین های اشغالی انجام گرفته است

در مورد استاکس نت خود مقامات آمریکایی و صهیونیستی به صراحت اعلام کردند که در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، دولت آمریکا برای جلوگیری از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، با همکاری این رژیم و البته چند کشور غربی دیگر، شروع به ساخت این ویروس کردند و باراک اوباما نیز دستور به کارگیری آن را صادر کرد.

در مورد فلیم نیز "موشه یعلون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که ویروس "فلیم" توسط این رژیم تولید و راه اندازی شده است.

اما امروز سه شنبه تیتر اول روزنامه هاآرتض به این مطلب اختصاص دارد که بر اساس یافته های جدید دو شرکت فعال در امر تولید آنتی ویروس، آمریکا نه تنها عامل بکارگیری این دو ویروس علیه ایران و چند کشور دیگر بودند، بلکه واشنگتن عامل سه ویروس شناخته شده دیگری بوده که در سالهای گذشته رایانه های ایران را مورد حمله قرار داده بودند.

هاآرتض در گزارش خود می نویسد : محققان شرکت های "کاسپرسکی" و "سیمنتک" در حین بررسی ویروس فلیم، برنامه های را کشف کرده اند که این برنامه ها رایانه های ایران و لبنان را مورد حمله قرار داده اند.



در مورد فلیم نیز "موشه یعلون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که ویروس "فلیم" توسط این رژیم تولید و راه اندازی شده است

این روزنامه در ادامه می نویسد : کشف اخیر این نظریه را تقویت می کند که آمریکا بسیار بیشتر از آنچه اعلام می شود از فعالیت سایبری برای دفاع از منافع خود در خاورمیانه استفاده می کند.

هاآرتض در ادامه بدون آنکه اشاره ای به نام رژیم صهیونیستی کند می نویسد : ایالات متحده تا کنون عامل ویروس های استاکس نت که در سال 2010 به رایانه های مراکز هسته ای ایران حمله کرد و همچنین ویروس فلیم که در ماه می سال جاری کشف شد، بوده است.

بر اساس این گزارش، شرکت های سیمنتک آمریکا و کاسپرسکی روسیه دیروز دوشنبه اعلام کردند که شواهدی بدست آورده اند که نشان می دهد سه ویروس شناخته شده قبلی که به ایران حمله کرده بودند نیز توسط آمریکا راه اندازی شده بودند.

روزنامه هاآرتض در ادامه استادانه تلاش می کند تا آمریکا را به تنهایی عامل ساخت و راه اندازی ویروس های استاکس نت و فلیم معرفی کند در حالیکه اسناد و گزارش های معتبر زیادی که تا کنون منتشر شده نشان می دهد اسرائیل و آمریکا در کنار هم در امر ساخت و استفاده از این دو ویروس نقش داشته اند و حتی گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد اسرائیل برای اطمینان از عملکرد استاکس نت ماکتی از تاسیسات هسته ای ایران تهیه کرده و نقش این ویروس را بر روی این تاسیسات مورد ازمایش قرار داده بود.



در مورد استاکس نت خود مقامات آمریکایی و صهیونیستی به صراحت اعلام کردند که در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، دولت آمریکا برای جلوگیری از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، با همکاری این رژیم و البته چند کشور غربی دیگر، شروع به ساخت این ویروس کردند و باراک اوباما نیز دستور بکارگیری آن را صادر کرد.

در مورد نقش اسرائیل در ماجرای استاکس نت می توان به گزارش مفصلی که توسط روزنامه های دیلی تلگراف و ایندیا تایمز در این خصوص منتشر شده اشاره کرد.

نکته ای که در گزارش هر دوی این روزنامه ها جالب توجه است آن است که هر دو می نویسند: فایل ایجاد شده توسط استاکس نت از نام "Myrtus" برای نفوذ در رایانه ها استفاده می کند.



میرتاس چیست :



Myrtus کلمه ای است با ریشه عبری که اشاره به داستان "استر" دارد . استر زن دوم خشایارشاه در ایران باستان است که زنی یهودی بوده و با وساطت عموی خود مردخای که از مشاوران پادشاه ایران بود، خشایار شاه راضی به ازدواج با او می شود.



بر اساس این گزارش، استر به نوعی ملکه یهودیان جهان شناخته می شود و به نوشته این دو روزنامه، رژیم اسرائیل با الهام گرفتن از این شخصیت تاریخی در پی نفوذ در تاسیسات ایران بوده است.

علاوه بر این اسناد بر اساس گزارش مفصلی که روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده، آزمایش بر روی ویروس استاکس نت در پایگاه حفاظت شده دیمونا در سرزمین های اشغالی انجام گرفته است.

به گزارش مهر، اینکه چرا یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در این موقعیت زمانی که تنش های واشنگتن و تل آویو در مورد ایران به اوج خود رسیده سعی می کند تا ایالات متحده را به تنهایی عامل حمله کرم های رایانه ای به ایران معرفی کند خود جای بحث فراون دارد.

اما این نکته مشخص است که این گزارش نیز سندی دیگر از اختلافات موجود میان دشمنان قسم خورده ایران است.