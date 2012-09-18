ورودی نامناسب شهرک صنعتی مهریز، معضلی برای صنعتگران/ خطر در کمین

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مهریز در سال‌های گذشته همواره در بخش‌های گوناگون مورد توجه مدیران ارشد استان قرار گرفته و در دولتهای نهم و دهم با توجه به مصوباتی که در بخش های مختلف در زمینه پیشرفت و آبادانی این شهرستان مستعد صورت گرفته، رشد محسوسی در حوزه های مختلف داشته اما ناگفته نماند که این شهرستان جا برای کار بسیار دارد و به گفته مردمانش از شهرستان های دیگر نه یک قدم بلکه چندین قدم عقب تر است.

عبور جاده ترانزیت مسیر شمال به جنوب کشور یکی از ویژگی ها و امتیازات این شهرستان است که شاید اگر این امتیاز در اختیار شهری دیگر بود، به طور قطع به مراتب جایگاهی در خور برای مردمانش ایجاد می‌شد.

گرچه ایجاد بستر اشتغال برای جوانان طی سالیان متمادی دغدغه اصلی دولتها بوده و هست اما برخی زیرساختهای اساسی یا از چشم مسئولان دور مانده یا نسبت به آن بی توجهی شده است،‌ زیرساختهایی که وجود آن بسیار حائز اهمیت و در بسیاری موارد اساسی است.

ایجاد شهرک های صنعتی و ساخت و ساز کارخانجات بخش صنعتی با همکاری بخش خصوصی یکی از مهمترین برنامه های دولتمردان برای فراهم کردن بستر اشتغال برای جوانان بوده است که در این میان شهرک صنعتی مهریز در زمینی با مساحت 300 هکتار همراه با 70 واحد صنعتی فعال گام موثری در راستای ایجاد اشتغال جوانان شهرستان مهریز برداشته است.

ایجاد بسترهای مناسب برای این شهرک از جمله شبکه گاز، آب، فاضلاب، تصفیه خانه صنعتی و همچنین ایجاد مرکز پست توانسته فضای خوبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کند.

هم اکنون در شهرک صنعتی مهریز بیش از دو هزار نفر مشغول فعالیت هستند که بخش عمده ای از این تعداد را جوانان مهریزی تشکیل می دهند.

نکته ای که در شهرک صنعتی مهریز به چشم می خورد و قابل برسی است، جاده ورودی شهرک صنعتی مهریز و چگونگی ایاب و ذهاب شاغلان این شهرک است.

البته وسیله ایاب و ذهاب بیشتر شاغلان این بخش توسط شرکتهایی که در آن مشغول هستند، فراهم شده اما وجود حجم تردد بالا در محور ترانزیت عبوری در شهرستان مهریز و قرار گرفتن این مسیر ترانزیت در بین شهرستان مهریز و شهرک صنعتی این شهر و نبود ورودی مناسب برای شهرستان مهریز همچنین نداشتن ورودی مناسب برای شهرک صنعتی این شهر مشکلاتی را به وجود آورده است؛ به طوری که جاده ورودی شهرک صنعتی مهریز به دلیل غیر استاندارد بودن و رعایت نشدن مسائل ایمنی و فنی به محور ورودی خطرناک و حادثه خیز شهرستان مهریز تبدیل شده است.

این عامل دلیل مشاهاده تصادفات فراوان است و از طرفی نبود امکانات اولیه موجب شده سوانح رانندگی که در این جاده رخ می دهد، با تلفات بسیاری همراه باشد.

بحث ورودی مهریز که به یکی از مهمترین چالش ها و مشکلات این شهر تبدیل شده، همچنان پا برجاست و با توجه به اقدامات نه چندان پررنگ مسئولان شهرستان مشخص نیست که زمان اصلاح این وردی چه موقع است.

همچنین بحث ورودی شهرک صنعتی نیز که طی چند سال گذشته چندین حادثه دلخراش که فوت شهروندان مهریزی را نیز در پی داشته همواره یکی از مشکلات این شهرک پر رونق بوده است.

یکی از صنعتگران بزرگ مستقر در این شهرک صنعتی اظهار داشت: این جاده تنها جاده ورودی و مواصلاتی شهرک صنعتی مهریز و جاده ترانزیتی شمال به جنوب کشور است که روزانه بین دو تا سه هزار نفر از این جاده برای رفت و آمد استفاده می کنند ولی به دلیل بی توجهی مسئولان مربوطه در اصلاح و بهسازی این محور شاهد تصادفات بسیاری هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد: با تصمیم قاطع مسئولان شهرستان که حال نیز یک نماینده بومی در مجلس شورای اسلامی دارند، بتوان با اصلاح ورودی شهرستان و همچنین ورودی شهرک صنعتی دیگر شاهد از دست رفتن جان همشهریانی که برای کسب روزی حلال به سمت شهرک صنعتی حرکت می‌کنند، نباشیم.