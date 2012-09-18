احمد رضا حیدرنیا امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و راه اندازی واحد پلی اتیلن مجتمع پتروشیمی ایلام، گفت: در حال حاضر پیشرفت اجرایی این طرح پتروشیمی بیش از 90 درصد برآورد می شود.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه پیش بینی می شود تا پیش از پایان فعالیت دولت دهم امکان بهره برداری از این طرح پتروشیمیایی فراهم شود، تصریح کرد: هم اکنون پیشرفت واحد اولفین پتروشیمی ایلام حدود 10 تا 20 درصد است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه خوراک این واحد پلی اتیلنی از خط لوله اتیلن غرب تامین خواهد شد، اظهار داشت: به منظور تامین خوراک این واحد پتروشیمی طراحی، ساخت و نصب یک رشته خط لوله 150 کیلومتری به عنوان انشعاب از خط اتیلن غرب در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین با انتقاد از سهامداران مجتمع پتروشیمی ایلام یکی از دلایل تاخیر در ساخت و راه اندازی واحد اولفین این مجتمع پتروشیمی را عدم تامین منابع مالی توسط سرمایه گذاران اعلام کرد و افزود: در شرایط فعلی سهامداران بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز ساخت و راه اندازی واحد تولید اولفین را تامین نمی کنند.

به گزارش مهر، بر اساس برنامه زمان بندی شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار است واحد پلی اتیلن پتروشیمی ایلام تا پایان فعالیت دولت دهم راه اندازی شود با این وجود اخیرا گزارشی درباره راه اندازی واحد پلی اتیلن پتروشیمی ایلام در سالجاری منتشر شده است.

در حال حاضر نزدیک به هشت سال از آغاز عملیات ساخت مجتمع پتروشیمی ایلام می گذرد اما هنوز امکان بهره برداری از این واحدهای اولفیت و پلی اتیلن این واحد پتروشیمیایی فراهم نشده است.



عملیات اجرایی ساخت مجتمع پتروشیمی ایلام از سال 1383 با هدف تولید سالانه 153 هزار تن اتیلن، 120 هزار تن پرو پیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین و 122 هزار تن بنزین پیرولیز آغاز شده است.



مجتمع پتروشیمی ایلام در 26 کیلومتری شمال غربی مرکز استان ایلام قرار گرفته است و بخشی از خوراک این واحد پتروشیمی قرار است از پالایشگاه گاز ایلام تامین شود.