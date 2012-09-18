یک نفتکش قاچاق سوخت توقیف و متهم جریمه شد

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی شهرستان روانسر طی بازرسیهای خود 194طاقه پارچه خارجی قاچاق کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد. پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات و با توجه به مستندات موجود در پرونده، متخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 27 میلیون تومان جریمه نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالاهای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی افزود: در پرونده دیگری حسب اعلام گزارش مأموران مبارزه با قاچاق کالاوارز پلیس آگاهی شهرستان چابهار مبنی بر شناسائی و ضبط 32 هزار لیتر گازوئیل پرونده ای در این خصوص در شعبه اول تعزیرات حکومتی چابهار مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم از حیث عرضه خارج از شبکه سوخت به جزای نقدی محکوم شد.

رئیس گشتهای سیار تعزیرات حکومتی کشور گفت: در پی اعتراض مالک نفت کش به حکم صادره پرونده در شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان مطرح و مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی و با توجه به محتویات موجود در پرونده شعبه یاد شده تخلف انتسابی را محرز و متخلف پرونده را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 12میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.

