ترکیب تیم لیگ برتری والیبال میزان با آمدن "تئودور" کامل شد

یوسف منیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: در سال جاری برای حضور پرقدرت نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر تلاش گسترده ای انجام شد که سرانجام به تحقق همه خواسته های کادر فنی منجر شد.

وی با اشاره به حضور بازیکنان مطرح بومی که طی سالهای اخیر در خارج از استان حضور داشتند، گفت: شهروز همایونفر، مجتبی یوسفی، هادی پناهی و سحاب مرتضوی بازیکنانی هستند که سال 91 را با میزان شروع می کنند.

منیری با بیان این که 50 درصد بازیکنان تیم امسال تغییر کرده اند، علت آن را بومی سازی بیشتر و رفع ضعف های سال گذشته عنوان کرد و افزود: امیدواریم در فصل پیش رو نتایج قابل قبولی کسب و دل دوستداران این رشته ورزشی شاد شود.

سخنگوی باشگاه استفاده از کادر فنی صد درصد بومی را موجب هماهنگی بیشتر ذکر کرد و گفت: خراسان رضوی از نظر نیروهای فنی و کاربلد مشکلی ندارد و می تواند استانهای دیگر را نیز تغذیه کند.

منیری با اشاره به موفقیت محمد وادی پاسور تیم ملی ب ایران در رقابتهای کاپ آسیا بیان کرد: علاوه بر این بازیکن از چهره های مستعد والیبال کشور است، چوگان پاسور با تجربه گنبدی نیز به جمع میزانی ها اضافه شده است.

سخنگوی باشگاه همچنین جذب ولی پور بازیکن سرعتی هاوش، محمد اکبری دریافت کننده شهرداری تبریز را از دیگر بازیکنانی ذکر کرد که به سبزپوشان میزان پیوسته اند.

وی با اشاره به نزدیکی رقابت های لیگ والیبال که از 18 مهرماه کلید می خورد گفت: دهم مهرماه قرعه کشی این مسابقات انجام خواهد شد، تا آن زمان سعی می کنیم برای آماده سازی بهتر تیم، چند بازی تدارکاتی نیز انجام دهیم.