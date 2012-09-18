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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

قاسمی:

هنرمندان استان قزوین 12 نشان ملی منطقه شمال کشور را از آن خود کردند

هنرمندان استان قزوین 12 نشان ملی منطقه شمال کشور را از آن خود کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: 12 نشان ملی در سلسله مراسم داوری نشان ملی منطقه شمال کشور سهم هنرمندان استان قزوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا قاسمی در این باره اظهارداشت: 12 نشان ملی در دو مراسم داوری منطقه شمال که در استان ‌های قزوین و مازندران برگزار شد، به هنرمندان استان قزوین تعلق گرفت.
 
وی افزود: آثار هنرمندانی که موفق به کسب این نشان شده اند در آبان ماه سال جاری در مسابقات بین المللی مهر اصالت شرکت خواهند کرد.
 
قاسمی بیان کرد: رشته های حکاکی روی استخوان، زیورآلات سنتی، مشبک و منبت چوب و همچنین رشته منبت شیشه که از ابداعات یکی از هنرمندان قزوینی است در جلسه نهایی داوری نشان ملی در مازندران موفق به دریافت نشان شدند.
 
وی یادآورشد: تعدادی از آثار هنرمندان استان که موفق به شرکت در مراسم داوری نشدند تا آبان ماه تکمیل و در مسابقه بین المللی مهر اصالت شرکت خواهند کرد.
کد مطلب 1698918

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