به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هدایتی مالک باشگاههای استیل آذین و ملوان بندرانزلی در نامهای که از آن به "درد دل هدایتی در خصوص فوتبال" تعبیر شده مطالب زیر را بیان کرد:
"یک نفر به داد فوتبال و فدراسیون این مملکت برسد". هدایتی در ابتدای این نامه با بیان این جمله و اشاره به شعر "هرچه بگندد نمکش میزنند - وای به روزی که بگندد نمک" آورده است: اینجا چه خبر است؟ شما فوتبالی که نیستید..! سوء مدیریت که دارید..! متولیان مبارزه با فساد و دلال بازی در فوتبال هستید، ولی با نفوذ دلالها و افراد مغرض به باشگاهها و مخصوصا باشگاههای خصوصی که بدون هیچ ادعایی در فوتبالی که درآمدزا نیست مشغول خدمت هستند، ظلم میکنید."
وی در ادامه تاکید کرد: "شما احکام صادره از کمیته انضباطی خودتان را قبول ندارید! (حکم صادره در مورد بدهی باشگاه پیام خراسان به استیل آذین)، شما متجاوزین به حریم باشگاهها هستید و حکمی را که در فیفا قطعی نشده و از همه مهمتر با مربی خارجی سابق خود توافق کرده و مکتوبه آن که برای شما ارسال شده را بهانه واهی برای ممانعت از بازی باشگاه داخلی خود میکنید."
مالک باشگاه ملوان بندرانزلی به این نکته هم اشاره کرد: "فروش و نقل و انتقال امتیاز دسته اولی باشگاهی که با هماهنگی نایب رئیس اول صورت گرفته و هزینه نقل و انتقال (کمیسیون ماده پنج) و حق عضویت و حق بازیکنان در لیگ 2 نقدا پرداخت شده و در قرعه کشی تیمها شرکت کرده، را به کدامین دلیل لغو میکنید؟ چگونه به خودتان حق میدهید با باشگاه هایی که سالها بدهی دارند، خوشبختانه همکاری میکنید ولی با باشگاهی که اینگونه اشکالات و بدهی ها را ندارد بازی او را لغو میکنید؟ بهتر است بگوئیم شما حکم به نفع دلالهای فاسد صادر میکنید."
وی ادامه داد:" وقتی نامه اعتراضیه تحویل کمیته انضباطی میشود آنرا با اینکه دریافت میکنید ثبت و رسیدگی نمیکنید و قبل از اینکه ابلاغ شود یا رای قطعی شود، دلیلی بر لغو بازی باشگاه در نظر میگیرید. بهتر است شما جای خود را به مربی بیلیاقت و ذی نفوذ و دلالها در فدراسیون بدهید."
هدایتی همچنین خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: "آقای کفاشیان من بهعنوان احدی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال تقاضا دارم بگوئید چرا چند ماه است مجمع برای انتخاب نائب رئیس دوم تشکیل نمیشود. اینجانب بهعنوان باشگاه استیل آذین و ملوان از شما تقاضا دارم مجمع فوقالعادهای تشکیل دهید تا علل ناکامیهای در فوتبال ایران و برچیده شدن این فسادها تا دیر نشده بررسی شود."
وی همچنین اظهار داشت: "نفوذ افراد فاسد و کوتاهیهای فدراسیون در برخورد با آنها موضوع جلسه قرار گرفته و بررسی شود (در آن مجمع اسناد مربوط را ارائه خواهم کرد). ما مقابل این مردم مسئولیم. ما در فوتبال میلیاردها هزینه میکنیم تا برای جوانان نشاط ایجاد کنیم نه آنکه آنان را سر خورده کنیم. با این فدراسیون ما نمیتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم. جلوی سوء مدیریتها، بیقانونیها و فساد را در فوتبال بگیرید نه اینکه افراد فاسد را کنار خودتان جای دهید. جای خودتان را به مدیران لایق فوتبالی بدهید که مردم خاطرات خوب صعود به جام جهانی را با آنان دارند."
مالک باشگاه ملوان بندرانزلی ادامه داد: "اگر امروز شاهد مصاحبه نکردن بازیکنان تیم ملی و سوء تفاهم بین آنان و رسانهها شدهایم، مسئولیت این سوء تفاهم با سوء مدیریت فدراسیون فوتبال است. همه میدانیم بازیکنان و رسانهها دل و قلبشان برای ورزش و مردم میطپد، این ضعف فدراسیون فوتبال است که نمیتواند این سوء تفاهمات را رفع کند."
وی همچنین تاکید کرد: "من از همکاران دلسوز فدراسیون و باشگاهها تقاضا دارم تلاش مجدانهای کنیم تا مجمع فوق العادهای برای رسیدگی به این مشکلات و ارزیابی عملکرد مدیران فدراسیون فوتبال صورت گیرد تا صف افراد سالم و مدیر و دلسوز از افراد نابخرد و افرادی که سوء مدیریت دارند، تفکیک شود و الا هزینههای میلیاردی از بیت المال و بخش خصوصی بدون هیچ گونه نتیجهای در نشاط و شادی این مردم و بالا بردن سطح کیفی فوتبال نخواهد داشت.
در بخش پایانی نامه هدایتی میخوانید: "مطمئن باشید به لطف خدا به عنوان سرباز کوچک این نظام به فعالیت خود در فوتبال ادامه میدهیم و با فساد و بیعدالتی و سوء مدیریت مقابله خواهیم کرد. والسلام. حسین هدایتی مالک و رئیس هیئت مدیره استیل آذین و ملوان."
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