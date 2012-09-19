تنور داغ مسابقات لیگ در آخرین روز تابستان/ سربازان سرهنگ در قلعه آبی!

به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف امتیاز تیم دهم جدول رده بندی لیگ برتر با تیم صدرنشین این مسابقات سه امتیاز است و تیم یازدهم جدول نیز از تیم قعرنشین فقط سه امتیاز بیشتر دارد. این مسئله نشان دهنده رقابت نزدیک تیم‌های لیگ برتر است و اینکه در جدول این مسابقات هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد، نه نفت تهران صدرنشین و نه ذوب آهن قعرنشین. با این پیش زمینه کوتاه به استقبال دیدارهای هفته نهم لیگ برتر می‌رویم که در آخرین روز فصل تابستان، تنورش داغ داغ است.

تراکتورسازی تبریز - گهر زاگرس

اوضاع در تیم تراکتورسازی روبه راه نیست. این را می‌شود از لابه‌لای اخبار رسانه‌ها به خوبی دریافت. بعد از محسن فروزان که از یک بازیکن ملی پوش و فیکس به نیمکت نشینی محض تبدیل شده است، این بار نوبت به احسان حاج صفی رسیده تا کم کم از ترکیب تیم دور شده و به پادگان فرستاده شود! نتایج تیم هم چندان مناسب نیست و از تعبیر "پرفراز و نشیب" می‌توان برای آن استفاده کرد. تراکتورسازان در این شرایط عصر جمعه میزبان تیم گهرزاگرس دورود هستند، تیمی که با رفتن تارتار و بالا گرفتن مشکلات مالی کم کم به منطقه خطر نزدیک می‌شود. تراکتورسازی که سه هفته است به پیروزی نرسیده در این بازی خانگی یک پیروزی آسان را مقابل تیم شانزدهم جدول برای خود متصور است، آنهم در شرایطی که حریفش در غیاب سرمربی خود به آغاز دورانی تازه و فرار از بحران می‌اندیشد.

نفت تهران - صبای قم

نفت تهران در مصاف با پرسپولیس شجاعانه بازی نکرد اما به یک امتیاز رسید تا همچنان صدرنشین جدول باشد. شاگردان ابراهیم‌زاده که به زعم او اعتمادبه‌نفس کافی برای بازی در لیگ برتر به عنوان یک تیم مدعی را پیدا کرده‌اند، در هفته نهم با انگیزه حفظ جایگاه خود به مصاف صبای قم می‌روند، تیمی که از جمله خوب‌های لیگ برتر در هفته‌های اخیر بوده است. برای صبای قم فعلا همه چیز خوب است به غیر از سرمربی که قلبش یارای نفر اول بودن نیمکت یک تیم لیگ برتری را ندارد!

داماش گیلان - راه آهن تهران

آسمان شهر رشت را ابرهای سیاه بدجوری پوشانده است. شکست 6 بر یک مقابل فجرسپاسی که با حواشی زیادی همراه شده بود، در نهایت منجر به عزل امید هرندی شد تا از این به بعد حمید درخشان روی نیمکت داغ ورزشگاه عضدی بنشیند. او که دو فصل پیش منجی تیم شهرداری تبریز شد با ماموریتی مشابه به رشت رفته و از این هفته با دیدار مقابل راه آهن کار خود را آغاز می‌کند.

درخشان بدشانس است که در همین هفته اول باید تیم داماش را در دیداری خانگی اما بیرون از خانه (!) به مصاف راه آهن بفرستد. داماشی‌ها تاوان حواشی دیدار مقابل پرسپولیس و ملوان را می‌دهند که محرومیتی دو جلسه‌ای از بازی در ورزشگاه عضدی را گریبانگیر آنها کرده است. حمید درخشان که با هدف نشاندن داماش بر یکی از سکوهای اول تا ششم لیگ برتر به این تیم آماده در همین گام اول کاری سخت مقابل تیم دایی دارد، چرا که زردپوشان تهرانی به دنبال شکست هفته قبل مقابل استقلال یک پیروزی خارج از خانه را مقابل داماش هدف قرار داده‌اند.

این بازی البته جدال حمید درخشان و علی دایی است، که روزی همبازی و بعد از آن استاد و شاگرد بودند. رویارویی این دو پرسپولیسی قدیمی از اتفاقات جالب توجه هفته نهم لیگ برتر است.

مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن در هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به دومین برد خود رسید تا امیدوار به فرار از سکوی چسبناک انتهای جدول رده بندی لیگ برتر شود. ذوبی‌ها پس از ذوب فولاد این هفته سراغ مس می‌روند، مسی که در لیگ برتر فوتبال ایران آلیاژش از فولاد قوی‌تر است! قطعا کربکندی می‌داند برای پیروزی در این بازی باید نیرویی بیشتر از هفته گذشته صرف کند و دلخوش به شانس و اشتباهات داوری نباشد، چرا که مس برای تثبیت جایگاه خود در میانه جدول ناچار است پس از دو هفته این بار در خانه پیروز شود.

آلومینیوم هرمزگان - نفت آبادان

در آخرین روز فصل تابستان و در شرایطی که گرمای هوا کم کم فروکش می‌کند دو تیم جنوبی آلومینیوم هرمزگان و نفت آبادان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف هم می‌روند. اختلاف یک امتیازی دو تیم آلومینیوم و نفت آبادان و تاثیری که سه امتیاز بازی در سرنوشت‌شان دارد، بازی روز جمعه آنها را حساس و تماشایی می‌کند. این بازی البته یک مسابقه ویژه برای "ژوزه آلبرتو کاستا"، سرمربی پرتغالی صنعت نفت آبادان نیز به شمار می‌رود، چرا که احتمال دارد با شکست و ناکامی در آن ناچار به جدایی از جمع زردپوشان آبادانی شود.

سایپای البرز - پیکان تهران

دربی خودروسازان طی فصول گذشته از حساس‌ترین دیدارهای لیگ برتر بوده که نتیجه آن برای مدیران دو کارخانه سایپا و ایران خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امسال این حساسیت دوچندان شده، چرا که دو تیم با فاصله یک امتیازی در میانه بالای جدول ایستاده‌اند و صعود در جدول رده بندی از مهمترین اهداف آنهاست. حضور مجتبی تقوی و عبدالله ویسی روی نیمکت دو تیم سایپا و پیکان تضمین کننده جذابیت بازی آنهاست که عصر جمعه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.

فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی

دو تیم جنوب و شمال فوتبال ایران در شرایطی کاملا متفاوت یکدیگر را ملاقات می‌کند. ملوان با شروعی خوب که در لیگ داشته در فاصله 2 امتیازی صدرنشین ایستاده و در مقابل فولاد خوزستان با عملکردی دور از انتظار در هشت هفته گذشته تنها 6 امتیاز کسب کرده و تیم پانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر است. به همان اندازه که فرهاد پورغلامی از سوی هواداران ملوان حمایت می‌شود، حسین فرکی نوک تیز انتقاد هواداران فولاد را سمت خود می‌بیند. در این اوضاع و احوال آشفته فولاد باید جمعه شب از ملوان پذیرایی کند. فرکی به خوبی به این نکته واقف است که تنها شکست ملوانان، کشتی طوفان‌زده فولاد را به ساحل آرامش می‌رساند.

استقلال - فجرسپاسی شیراز

پیروزی استقلال مقابل راه آهن شهرری به موقع بود. آبی پوشان با این پیروزی پس از سه تساوی پی در پی از بحران دور شده و با توجه به توقف تیم‌های بالای جدول اختلاف امتیاز خود را با مدعیان به حداقل رساندند. حالا استقلال با یک پیروزی پرگل در دیدار عقب افتاده‌اش مقابل پیکان می‌تواند صدرنشین شود، به همین راحتی!

استقلال با خاطری آسوده و امیدوار به صدرنشینی در هفته نهم لیگ برتر پذیرای محمود یاوری و شاگردان شگفتی سازش است. آنها که در هفته‌های اخیر نتایجی فراتر از انتظار کسب کرده و در پیشینه عملکردشان در فصل جاری برتری مقابل پرسپولیس نیز دیده می‌شود، خود به خود خطری بالقوه برای قلعه نویی و شاگردانش به شمار می‌آیند.

شاگردان قلعه نویی اگر دلخوش به بازی در خانه و حمایت تماشاگران خودی باشند، شاید سرنوشت پرسپولیس برای آنها تکرار شود، چرا که نیروهای سرهنگ به اعتمادبه‌نفس کافی برای ایستادن مقابل بزرگان فوتبال رسیده‌اند. استقلال که در بازی برگشت فصل گذشته مغلوب فجر شده است، برای شکست این تیم باید شرایطی متفاوت با دیدار هفته گذشته مقابل راه آهن داشته باشد و کمتر اشتباه کند. تکرار اشتباهات دیدار اخیر آنهم مقابل تیم جوان و با انگیزه فجرسپاسی تاوانی سخت برای آبی پوشان خواهد داشت.

- برنامه دیدارهای هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 31/6/91

* تراکتورسازی تبریز - گهر زاگرس، ساعت 16:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* سایپای البرز - پیکان تهران، ساعت 17:25، ورزشگاه انقلاب کرج

* نفت تهران - صبای قم، ساعت 17:25، ورزشگاه دستگردی تهران

* داماش گیلان - راه آهن تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* آلومینیوم هرمزگان - نفت آبادان، ساعت 18:05، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی، ساعت 18:45، ورزشگاه تختی اهواز

* استقلال - فجرشهید سپاسی شیراز، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه - 2/7/91

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس، ساعت 18:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

جدول رده بندی لیگ برتر: