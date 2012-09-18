به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از چهل نامه و چند نقاشی برگزیده مسابقه سراسری «بابای آسمونی» شامل د‌ل‌نوشته‌های کودکان و نوجوانان ایرانی برای فرزندان شهدای علمی در کتاب «ستاره های دنباله دار» گردآوری و منتشر شده است.

این کتاب با مقدمه امیرحسین فردی منتشر شده است و وی در بخشی از آن نوشته است: ... آرمیتا و علیرضا گریه کردند، اشک ریختند، پدرهایشان را صدا زدند اما جوابی نشنیدند. آنها باید بدانند که تنها نیستند همه بچه‌های ایران در کنار علیرضا و آرمیتا هستند، با آنها دوست هستند. به امید خدا کشورما با سرعت پیشرفت خواهد کرد. علیرضا و آرمیتا خوشحال خواهند شد. برای رسیدن به آن روز همه باید درس بخوانند و دانشمندان بزرگی شوند. آن وقت دشمن برای همیشه ناامید و نابود می شود.

وحید کرایلی تهیه و تنظیم، محسن کریمی راهجردی ترجمه، نجمه موحد ویراستاری و حامد میرزا حسینی طراحی جلد و صفحه آرایی این کتاب را انجام دادند.

ستاره‌های دنباله دار در 1200 نسخه و به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط نشر کتیبه منتشر شده است.