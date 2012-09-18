بیست و دومین دوره جایزه «کتاب فصل» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: دبیرخانه جایزه کتاب فصل به منظور حمایت از کتاب‌های بر‌تر و تشویق محققان، مولفان، مترجمان و مصححان متعهد و شایسته کشور و برای ارتقای فرهنگ و دانش و پیشبرد فرهنگ کتابخوانی در کشور، بیست و دومین دوره جایزه کتاب فصل (تابستان 1391) را برگزار می‌کند.

در ادامه این فراخوان آمده است: از ناشران، مولفان، مترجمان و مصححان دعوت می‌شود که یک نسخه از آثار خود را که برای نخستین بار در تابستان 1391 منتشر شده است، به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار 20 مهرماه 1391 اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جایزه کتاب فصل واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین خ برادران مظفر و فلسطین جنوبی، شماره 1080، طبقه منفی 2، موسسه خانه کتاب ارسال کنند.