استاد آشتياني تبلور سنت الهي در ايران بود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" مراسم بزرگداشت، فيلسوف و متاله جهان اسلام، علامه سيد جلال الدين آشتياني، عصر پنج شنبه، هيجدهم فروردين ماه در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس فرهنگستان علوم، رئيس فرهنگستان هنر، استادان فلسفه و عرفان دانشگاه و شاگردان دوستداران آن مرحوم برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم دكتر غلامرضا اعواني، رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ضمن عرض تسليت به مناسبت رحلت پيامبر گرامي اسلام (ص) و درگذشت استاد آشتياني، وي را از ثلاله پاك رسول الله (ص) و حامل علوم آل محمد (ص) دانست و گفت : استاد آشتياني كسي بود كه پرچم علوم اسلامي و ولايت علوي و حكمت اهل بيت (ع) را در زمان ما بر دست داشت.



استاد آشتياني پرچم علوم اسلامي و ولايت علوي و حكمت اهل بيت (ع) را در زمان ما بر دست داشت گوينده : رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

دكتر اعواني با تأكيد بر اين كه مقام حكيم الهي به وصف نمي آيد گفت : وي در همه آثارشان به وصف اولياء، ائمه و حكما پرداخت. استاد آشتياني تبلور يك سنت الهي در ايران بود. اما به راستي چرا وي در مصر، چين و غرب نبود و اين چه سنتي بود كه چنين فرد بزرگي را پرورش داد. سنت حكمت الهي و تاله بزرگترين چيزي است كه براي انسان باقي مانده است.

رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با تأكيد بر اين كه در حكيم متاله وجود به كمال مي رسد افزود : حكيم اشياء را آنچنان مي بيند كه خدا را مي بيند. استاد آشتياني بزرگترين مدرس و حكيم الهي در زمان ما بود.

دكتر اعواني در پايان خاطر نشان كرد: ما استادان منقول بسياري داشتيم اما استاد آشتياني جامع علوم منقول و معقول بود.

دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني سخنران بعدي مراسم بزرگداشت استاد آشتياني بود. وي استاد آشتياني را يكي از حكماي بزرگ عصر ما و از تبار حكماي الهي ايران دانست و گفت : سابقه آشنايي من با وي به پنجاه سال پيش بر مي گردد. من در آن سال ها طلبه جواني بودم و ايشان را از قم كه به فلسفه و حكمت شهره بود مي شناختم.

وي استاد آشتياني را كسي توصيف كرد كه قلندرانه مي زيست و حكمت و فلسفه در خلق و خو و جان ايشان عجين شده بود.

دكتر ديناني افزود: استاد ذره اي ريا و تظاهر نداشت و آنچه كه بر زبان مي راند همان بود كه در قلبش جاري بود. او از ميانسالي در انزوا زيست و عمر با بركتي را گذراند.

استاد آشتياني نمونه اي برجسته از حافظان فرهنگ و سنت اسلامي بود كه به نحو احسن نيز از عهده اين كار برآمد گوينده : استاد فلسفه دانشگاه تهران

استاد فلسفه دانشگاه تهران از ويژگي هاي استاد آشتياني را تلمذ نزد استادان حكمت و عرفان دانست و گفت : استاد حكمت و عرفاني نبود كه ايشان نديده باشد.

دكتر ديناني در پايان گفت : ايشان در فرهنگ و سنت اسلامي به ثمر رسيدند. ما فرهنگ عقلي اسلامي بسيار سرشار و پرباري داريم كه متاسفانه در حال فراموشي است و استاد نمونه اي برجسته از حافظان اين فرهنگ و سنت بود كه به نحو احسن نيز از عهده اين كار برآمدند.

دكتر رضا داوري اردكاني، استاد فلسفه و رئيس فرهنگستان هنر، سومين سخنران مراسم بزرگداشت علامه آشتياني بود.

دكتر داوري، آشتياني را از كساني دانست كه سخت بر وي تأثير عميقي گذاشت و گفت : اثري كه بر بنده گذاشت اثري مؤثر بود. استاد آشتياني مرا از مطالعه فلسفه غرب منع كرد اما من نپذيرفتم و عمرم را در اين كار گذاشتم. اما آنچه كه اينك بدست آوردم همان است كه در توانم بود. آشتياني فلسفه غرب نمي دانست اما كتاب سير حكمت در اروپا را خوانده بود و اشكالاتي بر فلسفه غرب و كانت داشت.

وي در ادامه افزود: وقتي كه قرار بود از استاد در فرهنگستان علوم تقدير شود از خود پرسيدم در حق اين سيد بزرگوار چه بايد گفت؟

دكتر داوري خاطر نشان كرد : استاد آشتياني در آموختن علم بي تاب بود و درد يافتن علم و دانش را داشت. او جميع حكمت و فضيلت بود.

رئيس فرهنگستان علوم نفوذ كلام استاد را در آزادگي اش دانست و گفت : صراحت در گفتار و صداقت در عمل را خلاف حكمت نمي دانم و او كسي بود كه در مقابل هيچ صاحب قدرتي سر تسليم فرود نياورد.

دكتر داوري در پايان گفت : استاد با فلسفه و عرفان زيست و وجودش سرشار از پرسش بود.

دكتر محسن جهانگيري استاد فلسفه دانشگاه تهران نيز در مراسم بزرگداشت استاد آشتياني، ايشان را از زبان ابن عربي توصيف كرد و گفت : استاد آشتياني در ميان عرفا به ابن عربي و حكما به ملاصدرا علاقمند بود. ابن عربي، انسان را داراي سه گونه قرابت با رسول الله(ص) توصيف مي كند. قرابت معنوي، صوري و باطني.

دكتر جهانگيري افزود: قرابت معنوي بر حكمت استوار است. صوري نيز به معناي اطاعت از نبوت و شريعت است. قرابت باطني يعني فرزند رسول الله (ص) بودن. مرحوم آشتياني كسي بود كه هر سه اين قرابت را داشت. او فرزند پيامبر(ص) ، حكيم و مؤمن بود.

در پايان اين مراسم نيز استاد بهاء الدين خرمشاهي خاطراتي از استاد آشتياني را براي حاضران نقل كرد.