دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 / تاکید مرکل بر راه حل سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن امروز در گزارشی اعلام کرد: در حالی که ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم به تلاش برای اخلال در پیشبرد برنامه هسته ای خود کرده، آژانس بر لزوم انجام دیدارها و مذاکرات بیشتر با مقامات هسته ای تهران تاکید دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: روز گذشته اتحادیه اروپا از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 طی هفته آینده در استانبول خبر داد.

از سوی دیگر "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان روز گذشته تاکید کرد که فرصتهای سیاسی برای حل موضوع هسته ای ایران پایان نیافته است.

وی تاکید کرد: همچنان تلاشها در سطح بین المللی به صورت مشترک بر حل سیاسی اختلافات در موضوع هسته ای ایران تمرکز دارد.

روزنامه الشرق الاوسط در ادامه این گزارش به اظهارات اخیر "فریدون عباسی" رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه آژانس که با حضور نمایندگان 155 کشور جهان در وین برگزار شد، اشاره کرده است.

این روزنامه تاکید کرد: ایران به طور غیر مستقیم آژانس بین المللی انرژی اتمی را به ایجاد اخلال در پیشبرد برنامه هسته ای خود متهم کرد. فریدون عباسی از وقوع حمله ای به تاسیسات فوردو خبر داد که باعث قطع برق این سایت هسته ای شده است. وی اعلام کرد که تنها یک روز پس از این حمله بازرسان آژانس درخواست بازدید از این تاسیسات را مطرح کرده اند.