به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی ایران ماه هاست که با سرپرست اداره می شود و قرار بود پس از بازی های المپیک 2012 لندن انتخابات ریاست این فدراسیون برگزار شود اما هنوز خبری از برگزاری مجمع انتخابات این فدراسیون نیست.

این در حالی است که رافائل مارتینتی در حاشیه بازی های المپیک در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که به فدراسیون کشتی ایران تذکر داده که اگر تا پایان سال 2012 انتخابات این فدراسیون برگزار نشود و رئیس جدید معرفی نشود، فدراسیون کشتی ایران تعلیق خواهد شد.

اما مشکلی که بین مارتینتی و فدراسیون کشتی ایران بوجود آمده به خاطر نامه ای است که از سوی فدراسیون ایران به فیلا ارسال شده و طی آن نسبت به قضاوت کشتی سعید عبدولی با حریف فرانسوی اعتراض شده است.

رئیس فیلا اما از این نامه به عنوان یک نامه تهدید آمیز یاد کرده و گفته است که ایرانی ها باید به خاطر لحن این نامه از فدراسیون جهانی عذرخواهی کنند در غیر این صورت این فدراسیون تعلیق خواهد شد.

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رافائل مارتینتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقاتی که در ماه های اخیر بین او و فدراسیون ایران رخ داده است گفت: براساس قوانین و ضوابط فیلا رئیس تمامی فدراسیون‌های کشتی که زیر نظر فیلا فعالیت می کنند باید فارغ از دخالت‌های سیاسی و دولتی هر کشور و طی یک انتخابات دموکراتیک توسط باشگاه ها و یا نمایندگان کشتی آن کشور برگزیده شود.

مارتینتی در مورد اعتراض هایی که به فیلا به دلیل ناداوری هایی که در رقابتهای المپیک 2012 لندن صورت گرفته افزود: با توجه به نامه ها و ایمیل های توهین آمیزی که به فیلا فرستاده شده ما از فدراسیون کشتی ایران درخواست کردیم بیانیه ای برای جلوگیری از ادامه ارسال چنین نامه هایی منتشر کند و در صورتی که این بیانیه منتشر نشود ما مجبور می شویم طبق قوانین فدراسیون کشتی ایران را تعلیق و محروم کنیم.

وی افزود: همچنین از کمیته ملی المپیک ایران درخواست کرده ایم تمام افرادی را که نامه های توهین آمیز به فیلا ارسال کرده اند و فیلا را تهدید کرده اند و اطلاعات کذب را منتشر کرده اند شناسایی کند و با آنها برخورد کند.