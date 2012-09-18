مستند "خزندگان ایلام" تا پایان مهر ماه اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی افزود: بنا به گفته امیری با توجه به تنوع و گستره زیستی خزندگان استان ایلام گونه های انتخاب شده گونه های برجسته وشاخصی هستند که برای اولین بار در کل دنیا به همگان معرفی می شوند و خزندگانی ناشناخته و نایاب هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام درادامه گفت: به غیراز تدوینگر و آهنگ ساز، عوامل سازنده این فیلم همگی از استان ایلام هستند و دکترفتحی نیا پژوهشگر برجسته ایلامی که در زمینه زندگی خزندگان تحقیق هایی را انجام داده بخشهای تحقیق و پژوهش مستند خزندگان ایلام را برعهده دارد و تصویربرداری فیلم تمام شده و هم اکنون در مرحله تدوین است و مدت زمان پخش آن نیز 52 دقیقه است.

وی تصریح کرد: فیلم بعدی که در فکر ساخت آن است، مستندی درباره گرد و غبار استان ایلام و غرب کشوراست.

امیری مستندهایی همچون آب را گل نکنیم، حیات وحش ایلام، فیلم برجسته زندگی درکسوف را برای استان ایلام به تصویرکشیده است.

صنوف مزاحم در محل جدید ساماندهی می شوند

شهردار ایلام گفت: صنوف و مشاغل مزاحم شهر ایلام به مکان جدیدانتقال و ساماندهی خواهند شد.

خالق منصوری افزود: در روستای چشمه کبود جایگاهی برای انجام این طرح به شهرداری ایلام واگذار شده که قبلا برای برطرف نمودن مشکلات بهداشتی حوزه آبریز سد ایلام از این مکان اقدام لازم صورت پذیرفته است.

شهردار ایلام در پایان اضافه کرد: بخش خصوصی نیز از سال گذشته برای انجام این طرح اقدام نموده و محلی در مجاورت آرمستان بهشت رضا(ع) برای انجام این ساخت و سازها اختصاص یافته است که در آینده به عنوان شهرک کارگاهی مورد استفاده صنوف قرار خواهد گرفت.

مشکلات بیماران “پی کی یو” ایلام مورد بررسی قرار گرفت

شهریار مهردادی مسئول بهزیستی ایلام افزود: از این تعداد ۱۶نفر زیر پوشش خدمات مستمر این اداره کل قرار گرفته و پرونده برقراری مستمری برای دو بیمار دیگر نیز در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه این بیماران در شهرستانهای ایلام، دهلران، ایوان و آبدانان شناسایی شده اند افزود: عمده این بیماران به تعداد ۱۱نفر در شهرستان دهلران ساکن هستند.

وی گفت: این اداره کل سالانه چهارمیلیون ریال برای تغذیه این بیماران به خانواده هایشان پرداخت وهمچنین وسایل کمک توانبخشی از قبیل ویلچر، تشک مواج، تخت و وسایر وسایل بهداشتی در اختیار آنها قرار می دهد.

وی یکی از مهمترین علت بروز این بیماری نادر را مسایل ژنتیکی عنوان کرد و گفت: بین دو تا سه هزار کودک یک نفر به این بیماری مبتلا می شود.

40 میلیارد ریال برای اشتغالزایی مددجویان بهزیستی ایلام اختصاص یافت

معاون مشارکت ها، اشتغال و موسسات خیریه اداره کل بهزیستی ایلام از اختصاص بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی مددجویان زیر پوشش این اداره کل در سال جاری خبر داد.

جعفر خوشخبر با اعلام این خبر افزود: این مبلغ از محل اعتبارهای استان اختصاص یافته و در قالب تسهیلات مشاغل خانگی و خوداشتغالی به مددجویان پرداخت می شود.

وی سرانه این تسهیلات پرداختی را 50میلیوان ریال در بخش مشاغل خانگی و 100میلیون ریال در بخش خوداشتغالی عنوان کرد.

به گفته خوشخبر، مددجویان می توانند با دریافت این تسهیلات در زمینه های هنرهای دستی، گلیم بافی، قالی بافی، دامداری، کشاورزی، مکانیکی، نجاری، کسب و کار و غیره ایجاد شغل کنند.

وی بیان داشت: این تسهیلات با نرخ سود چهار درصد از طریق بانکهای ملی، تجارت، صادرات، سپه، مسکن و پست بانک به مددجویان پرداخت می شود.و

رسالت بانک ها، ایجاد رضایتمندی مشتریان و شهروندان است

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری مهران گفت: رسالت بانک ها، ایجاد رضایتمندی مشتریان و شهروندان است.

حسین نظری در نشست بررسی راهکارها و با هدف ایجاد رضایتمندی مشتریان و شهروندان و تعامل دو طرفه بین شهروندان و بانک های شهرستان تصریح کرد: برنامه ریزی در این زمینه علاوه بر ارتقا جایگاه اجتماعی بانکها، موجب همراهی مردم در پرداخت بدهی‌ها و معوقات خواهد شد.

وی در ادامه به پرداخت تسهیلات ازدواجی به متقاضیان اشاره کرد و گفت: بانکهایی که در سایت مربوط به مزدوجین اسامی آنها آمده باشد موظفند برابر دستورالعمل بانک مرکزی ،تسهیلات ازدواجی را به متقاضیان پرداخت کنند.

این مسئول اضافه کرد: نظارت مستمر بر فعالیت خودپردازها به ویژه پول گذاری به موقع و رفع نواقصات آنها از وظایف شعب است.