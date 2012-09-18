استقلال به صدر نزدیک شد، پرسپولیس از قعر فاصله گرفت/ نفت همچنان در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای 24 تا 26 شهریورماه با برگزاری 9 بازی پیگیری شد که در این دیدارها تیم‌های پیکان تهران، ذوب آهن اصفهان، فجرسپاسی شیراز، صبای قم و استقلال تهران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و چهار بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید.

در پایان دیدارهای این هفته نفت تهران جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد، فجرسپاسی با 6 پله صعود در جدول تا رده دوم بالا آمد، استقلال با شکست راه آهن به صف مدعیان نزدیک شد و پرسپولیس با وجود تساوی مقابل نفت تهران از جمع فانوس بدستان جدا شد.

- نتایج دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پیکان تهران 2 - آلومینیوم هرمزگان یک

گل‌ها: امیر میربزرگی (42) و سیداحمد مهدی‌زاده (82) برای پیکان و محمدرضا ناصحی (73) برای آلومینیوم

* صنعت نفت آبادان یک - سپاهان اصفهان یک

گل‌ها: رضا خالقی‌فر (21) برای نفت آبادان و جواهیر سوکای (59) برای سپاهان

* مس کرمان 2 - سایپای البرز 2

گل‌ها: احمد حسن‌زاده (44) و رضا عنایتی (89) برای مس و سعید دقیقی (8 و 63) برای سایپا

* ذوب‌آهن اصفهان 2 - فولادخوزستان یک

گل‌ها: اسماعیل فرهادی (45 و 82) برای ذوب آهن و بختیار رحمانی (7) برای فولاد

* فجرسپاسی شیراز 6 - داماش گیلان یک

گل‌ها: جابر انصاری (12، 19 و 76)، عباس محمدرضایی (28)، مهدی نظری (45) و سیدمحمدرضا حسینی (58) برای فجرسپاسی و علیرضا جهانبخش (20) برای داماش گیلان

* صبای قم یک - گهر زاگرس دورود صفر

گل: رامین رضاییان (4+90)

* ملوان بندرانزلی یک - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌ها: جلال رافخایی (25 - پنالتی) برای ملوان و قاسم دهنوی (47) برای تراکتورسازی

* راه‌آهن تهران صفر - استقلال 2

گل‌ها: آرش برهانی (9) و میثم بائو (82)

* پرسپولیس صفر - نفت تهران صفر

جدول گلزنان لیگ برتر

در هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 24 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 6/2 گل برای هر بازی است. در پایان این هفته همچنان جلال رافخایی، مهاجم تیم ملوان بندرانزلی عنوان آقای گلی را در اختیار دارد. او تا به اینجای کار هشت گل به ثمر رسانده است که بیشتر آنها از روی نقطه پنالتی بوده است.

هشت گل:

سیدجلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)

6 گل:

یعقوب کریمی (نفت تهران)

4 گل:

سعید دقیقی (سایپای البرز)، مجتبی شیری (راه آهن)، مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز) و میلاد نوری (صبای قم)

3 گل:

عباس محمدرضایی و سیدمحمدرضا حسینی (فجرسپاسی شیراز)، رادومیر دالوویچ (سپاهان اصفهان)، رامین رضائیان (صبای قم)، علیرضا جهانبخش (داماش گیلان)، بهادر عبدی (راه آهن)، روح الله عرب (نفت آبادان)، اسماعیل فرهادی (ذوب آهن اصفهان)، سیدایمان موسوی (نفت تهران) و رضا ناصحی (آلومینیوم هرمزگان)