مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: قطع همکاری من با باشگاه گهر دورود قطعی است چون مسئولان این باشگاه در شهرداری دورود نتوانستند خواسته‌های مرا برآورده کنند. آنها فقط 20 درصد اولیه قرارداد هشت بازیکن را پرداخت کرده‌اند در حالی که هنوز اکثر بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم که بالغ بر 25 نفر می‌شوند یک ریال دریافت نکرده‌اند.

وی با تاکید براینکه شهرداری دورود نمی‌تواند در لیگ برتر تیمداری کند، افزود: من از آنها خواسته بودم که برای تقویت تیم نیاز به جذب یک دروازه بان و مهاجم داریم که متاسفانه آنها به دلیل مسائل مالی نتوانستند این خواسته مرا برآورده کنند. با این شرایط آینده بقای گهر در رقابت‌های لیگ برتر را روشن نمی‌بینم.

تارتار در پاسخ به این پرسش که "آیا مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای حضورتان در کادر فنی این تیم به عنوان دستیار "مانوئل ژوزه" با شما مذاکره کرده است؟"، اظهار داشت: رویانیان با من مذاکره‌ای نداشته اما یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس در این خصوص با من مذاکره کرد که به او گفتم ابتدا باید تکلیف من با تیم گهر مشخص شود. همچنین باید نشستی با مانوئل ژوزه داشته باشم و ببینم که خواسته او از من و شرح وظایفم به عنوان دستیار چیست.

وی افزود: دوست دارم که به خاطر هواداران پرسپولیس و شخص رویانیان به عنوان دستیار مانوئل ژوزه به باشگاه پرسپولس خدمت کنم اما به نظر می‌رسد که مانوئل تمایلی به این کار نداشته و زمانی را برای برگزاری یک نشست با من تعیین نکرده است.

سرمربی پیشن تیم گهر در خصوص نتایج تیم پرسپولیس نیز تصریح کرد: متاسفانه تیم پرسپولیس طی چند هفته اخیر روند رو به رشدی نداشته و در بازی با نفت تهران نه تنها پیشرفتی از این تیم ندیدیم بلکه شاهد پسرفت آن نیز بودیم. این موضوع نشان می‌دهد که تفکرات مانوئل ژوزه برای پیشرفت تیم چندان تاثیرگذار نیست.

تارتار در خاتمه تاکید کرد: امیدوارم مسئولان باشگاه گهر به خاطر شور و نشاط هواداران هم که شده کمی به فکر تیم باشند و مسائل پشت پرده و اختلافات درونی را کنار بگذارند چون حق مردم لرستان و به ویژه دورود است که در رقابت‌های لیگ برتر تیم داشته باشند.