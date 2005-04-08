به گزارش خبرگزاري "مهر"، لاريجاني با حضور در مناطق محروم «ماه نشان» و «ايجرود» واقع در استان زنجان، در جمع مردم اين دو منطقه از برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي خود درباره «دولت آينده» سخن گفت.

عضو شوراي عالي امنيت ملي ابتدا در ميان استقبال پرشور و گسترده مردم «ماه نشان» در مسجد ولي‌عصر اين شهر با اشاره به استعداد و توان‌مندي‌هاي اين منطقه و مواهب طبيعي و زيبايي‌‌هاي «ماه نشان» خواستار محروميت‌زدايي و توجه بيشتر به توسعه و پيشرفت منطقه شد.



وي افزود : تلاش‌هاي خوبي پس از انقلاب اسلامي در «ماه نشان» صورت گرفته است اما براي رفع محروميت بايد در انجام برنامه‌هاي سازندگي در اين منطقه شتاب بيشتري كرد.



لاريجاني با اشاره به نام گذاري سال جديد گفت : همبستگي ملي با شعار ايجاد نمي‌شود چرا كه عامل همبستگي ايجاد عدالت است.



عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را يك تصميم احساسي و عاطفي ندانست و گفت : اين يك واقعيت است كه براي خنثي‌ كردن تهديدات داخلي و خارجي بايد توان و قدرت اقتصادي كشور افزايش يابد تا بتوانيم قدرت برتر منطقه شويم.

بنا براين گزارش، دكتر لاريجاني سپس در ميان استقبال پر شور مردم، وارد شهر ايجرود شد و در جمع مردم اين شهر در مسجد جامع امام زمان(عج)، ديدگاه‌هاي خود را براي مديريت اجرايي كشور تشريح كرد. وي در آغاز، مواهب طبيعي و زيبايي‌هاي ايجرود را قابل ستايش توصيف كرد و خواستار برنامه‌ريزي و توجه بيشتر به توسعه اين منطقه شد.



دكتر لاريجاني در ايجرود، مهمترين ركن تفكر اسلامي را برقراري «عدالت» عنوان كرد و گفت : تبعيض و بي‌عدالتي، رشوه‌خواري و مفاسد اقتصادي، محصول يك دولت حجيم است و بايد با ريشه‌يابي اين مفاسد و كوچك‌سازي و چابك كردن دولت و افزايش كارآفريني و رشد اقتصادي كشور زمينه بروز مفاسد را از بين برد.

در اين مراسم كه نمايندگان شهرهاي «ابهر» و «خدابنده» نيز حضور داشتند، عبدالهي نماينده مردم «ماه‌ نشان» و «ايجرود» در مجلس شوراي اسلامي در سخناني با اشاره به شرايط داخلي و خارجي كشور، نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را مهم توصيف كرد و لزوم انتخاب آگاهانه مردم را يادآور شد.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به سوابق و تجربه مديريتي دكتر لاريجاني از وي به عنوان فردي امين، مقتدر، متفكر و صاحب‌‌نظر در مسايل داخلي و خارجي نام برد و گفت : با شناختي كه دكتر لاريجاني از مسايل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور دارد مي‌تواند با تشكيل يك كابينه كارآمد شرايط لازم براي حل مشكلات و معظلات موجود را فراهم كند.