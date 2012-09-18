به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد در جشن میلاد کریمه اهل بیت که شامگاه دوشنبه توسط شهرداری قم در بوستان نرگس این شهر برگزار شد، اظهار داشت: حرم خداوند متعال شهر مکه است، حرم پیامبر اکرم ( ص) شهر مدینه و حرم امام علی (ع) که قضاوت ها و حکومت ایشان در آنجا انجام می گرفت شهر کوفه بود و امام صادق (ع) در روایتی می‌فرمایند که شهری که حرم ما یازده امام بوده و متعلق و منسوب به ما است، شهر قم است.



وی افزود: در جای دیگر از ایشان نقل شده است که می فرمایند قم شهر اهل بیت(ع) و شهر شیعیان ما است، پس خدایا آن را از هر فتنه و گزندی محفوظ بدار.



این استاد حوزه با بیان ایشان در بیان فضایل این شهر تاکید می کنند که به زودی فرزندی از فرزندان من در این شهر از دنیا می رود و به شفاعت او تمام شیعیان ما وارد بهشت می شوند، گفت: این مطلب به این معنا است که دایره شفاعت حضرت فاطمه معصومه (س) بسیار وسیع است و شامل تمامی شیعیان می شود.



فرحزاد اضافه کرد: در کنار شفاعت ایشان در آخرت، کرامات ایشان در همین دنیا نیز بارها و بارها شامل حال شیعیان و زائرینشان شده است، مطالب زیادی در باب کرامات ایشان و برآورده کردن حاجات زائران حرم این بانوی مهربان نقل شده است.



وی با بیان اینکه سه امام بزرگوار که در واقع معرف بزرگی و شخصیت عظیم ایشان بودند، زیارت دخت موسی بن جعفر(ع) را کلید ورود به بهشت اعلام کرده اند، گفت: امام رضا (ع)، برادر بزرگوار این حضرت و امام هشتم شیعیان تاکید کرده اند کسی که با معرفت حضرت فاطمه معصومه (س) را زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود.



وی تاکید کرد: مردم ایران و به خصوص اهالی قم باید قدردان آشیانه و حرم اهل بیت باشند، باید تلاش داشت تا اعمالی که دل ایشان را خشنود می کند انجام دهیم، و زمینه های شفاعت این بانوی پاک را فراهم کرد.



فرحزاد با اشاره به اینکه شیعیان و دوستداران ایشان باید تلاش کنند الگوی مناسبی از ایشان برای جهت دهی به مسیر زندگی خود ترسیم کنند و به انداز کافی از سیره ایشان استفاده کنند، گفت: در این راه مسئولیت اهالی شهر قم بسیار بیشتر از سایر ایرانیان است.