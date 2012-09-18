مرکز فرهنگی دفاع مقدس در اردبیل افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی الله خوشبخت صبح سه شنبه در بازدید از نمایشگاه فرهنگی و رزمی هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای ایجاد این مرکز فرهنگی اعتباری بالغ بر 37 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی محل تامین اعتبارات این مرکز را مصوبه دور سوم سفرهای هیئت دولت به استان عنوان کرد و افزود: حدود 10 میلیارد ریال از این اعتبارات تاکنون تخصیص یافته که از این طریق کارهای اجرایی و عمرانی این مرکز فرهنگی آغاز شده است.

خوشبخت با بیان اینکه این مجموعه فرهنگی در سال 91 تکمیل و به بهره برداری می رسد، اضافه کرد: اتمام این پروژه برای هفته دفاع مقدس محقق نشد، اما تلاش می کنیم تا دهه فجر امسال این مرکز را به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به برنامه هفته دفاع مقدس در اردبیل از سفر یکی از مقامات لشکری و کشوری برای شرکت در برنامه های گرامیداشت این هفته به این استان خبر داد و تصریح کرد: این مقام کشوری پنجم مهر ماه و مصادف با ششمین روز هفته دفاع مقدس در اردبیل حضور یافته و علاوه بر شرکت در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در دیگر برنامه های اجرا شده هفته دفاع مقدس در آن روز حضور پیدا می کنند.

خوشبخت با اشاره به مصادف بودن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس افزود: مدارس کشور در زمان جنگ هم تعطیل نشد و به سبب اهمیت ویژه علم در کشور امروز ایران به یکی از پایگاه های قوی علمی در جهان تبدیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت دانش و دانش آموزان در کشور ادامه داد: امسال در حرکتی ابتکاری کلاسهای درس مدارس به نام شهدای دانش آموز استان نامگذاری می شود تا ضمن ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه، دانش آموزان استان با این ایثارگران آشنا شوند.

به گفته مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان این نامگذاریها توسط سازمان بسیج دانش آموزی استان در برخی از مدارس سطح استان اجرا می شود.