افتتاح دومین کمپ ترک اعتیاد شیشه ویژه مردان

دکتر فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کمپ ترک اعتیاد شیشه ویژه مردان امروز سه شنبه در ورامین افتتاح شد و این مرکز دومین مرکز تخصصی ترک اعتیاد مخصوص شیشه برای مردان است که نسبت به ارائه خدمات به این افراد اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اولین کمپ ترک اعتیاد شیشه برای مردان در استان یزد راه اندازی شده است ، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قصدداریم بزودی چندین کمپ ترک اعتیاد دیگر را در سراسر کشور راه اندازی کنیم.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد: تعداد کمپهای مخصوص ترک اعتیاد زنان نیز با افتتاح این کمپ در ورامین به 14 کمپ می رسد .

به گفته وی ، براساس آمارهای خط ملی اعتیاد ، 40 درصد تماسهای حاصله با یان خط مربوط به مصرف شیشه بوده است به همین دلیل اولویت برنامه های درمان و پیشگیری ما نیز به مواد مخدر شیشه اختصاص خواهد داشت.