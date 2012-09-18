5 پروژه ورزشی در شهرستان فاروج در دست احداث است

مجتبی حسین پوران در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر پنج پروژه ورزشی در نقاط مختلف این شهرستان، مراحل مختلف ساخت را طی می‌کنند، عنوان کرد: استخر سرپوشیده فاروج که عملیات احداث آن از سال 89 آغاز شده هم اکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: برای اجرای این پروژه ورزشی در بودجه سال 90 یک میلیارد و 800 میلیون ریال مصوب شده بود که یک و نیم میلیارد ریال آن جذب شد و برای سال جاری نیز دو میلیارد ریال دیگر برای این پروژه تخصیص یافته است.

حسین پوران اظهار داشت: سالن ورزشی روستای بیرگ نیز که از جمله مصوبات سفر دور سوم ریاست جمهوری به خراسان شمالی بود در سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار دریافت کرد و در حال حاضر نیز سوله آن نصب شده است.

وی افزود: همچنین سالن ورزشی روستایی‌ام نیز در سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار دریافت کرد و در حال حاضر سوله فلزی این سالن نیز نصب شده است.

این مسئول اضافه کرد: عملیات احداث گود باستانی فاروج نیز در سال گذشته یک میلیارد ریال اعتبار دریافت کرد و هم اکنون عملیات زیربنایی آن در دست احداث است.

به گفته وی برای احداث استادیوم دو هزار نفری فاروج که از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی است نیز حدود 250 میلیون ریال اعتبار از بودجه سال 90 به منظور انجام مطالعات اختصاص یافت و در حال حاضر هم پس از انجام مطالعات، زمین آن برای احداث در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.

حسین پوران اظهار داشت: علاوه بر پروژه‌های در دست اجرا، در هفته دولت سال جاری سالن ورزشی روستای چری با زیربنای 674 مترمربع و با اعتبار دو میلیارد و 200 میلیون ریال و نیز خوابگاه ورزشکاران فاروج با ظرفیت 40 نفر به بهره برداری رسید.

به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان فاروج هم اکنون در این شهرستان 10 سالن سرپوشیده و شش سالن روباز مورد استفاده ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی قرار می‌گیرد.

