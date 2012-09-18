کارگردان فیلم سینمایی "رسوایی" که ساخت چهارمین اثر سینمایی خود را تجربه می‌کند با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: پس از پایان فیلمبرداری این فیلم سینمایی که یک کار جدی و متفاوت از سه‌گانه اخراجی‌ها است وارد مرحله تدوین شدیم و توسط سید میثم هاشم‌زاده کار تدوین شد.

وی در ادامه افزود: هم اکنون در مرحله صداگذاری هستیم که نیمی از صداگذاری این فیلم به پایان رسیده است و در نظر دارم اگر شرایط فراهم بود این اثر سینمایی را به جشنواره فیلم فجر برسانم.

ده‌نمکی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به مضمون و فضای "رسوایی" می‌گوید: این فیلم جدی است و درون‌مایه طنز هم ندارد. این فیلم سه شخصیت اصلی دارد و درگیری بین دو مرد و یک زن است.

وی در پایان درباره استقبال از این فیلم در اکران عمومی گفت: من فکر می‌کنم مخاطبان حرف‌های خود را در این فیلم می‌بینند. درست مانند مستندهایی چون "فقرو فحشا" و "کدام استقلال، کدام پیروزی" که ساختم و با استقبال زیادی روبرو شد. به همین دلیل امیدوارم مخاطبان دغدغه‌های خود را در "رسوایی" ببینند و این فیلم به اندازه دیگر آثار جدی سینما مخاطب داشته باشد. من نمی‌خواهم فیلمم بی‌مخاطب باشد مثل کسانی که با بودجه‌های دولتی فیلم می‌سازند و مخاطب برایشان مهم نیست. من برای این فیلم وارد مقایسه با "اخراجی‌ها" نمی‌شوم. چون آن کار کمدی بوده‌است.