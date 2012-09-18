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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

آغاز صداگذاری/

ده‌نمکی "رسوایی" را به جشنواره فجر می‌رساند

ده‌نمکی "رسوایی" را به جشنواره فجر می‌رساند

مسعود ده‌نمکی ضمن اعلام آغاز صداگذاری فیلم "رسوایی" توسط سید علیرضا علویان تأکید کرد: در نظر دارم اگر شرایط فراهم بود این اثر سینمایی را به جشنواره فیلم فجر برسانم.

کارگردان فیلم سینمایی "رسوایی" که ساخت چهارمین اثر سینمایی خود را تجربه می‌کند با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: پس از پایان فیلمبرداری این فیلم سینمایی که یک کار جدی و متفاوت از سه‌گانه اخراجی‌ها است وارد مرحله تدوین شدیم و توسط سید میثم هاشم‌زاده کار تدوین شد.

وی در ادامه افزود: هم اکنون در مرحله صداگذاری هستیم که نیمی از صداگذاری این فیلم به پایان رسیده است و در نظر دارم اگر شرایط فراهم بود این اثر سینمایی را به جشنواره فیلم فجر برسانم.

ده‌نمکی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به مضمون و فضای "رسوایی" می‌گوید: این فیلم جدی است و درون‌مایه طنز هم ندارد. این فیلم سه شخصیت اصلی دارد و درگیری بین دو مرد و یک زن است.

وی در پایان درباره استقبال از این فیلم در اکران عمومی گفت: من فکر می‌کنم مخاطبان حرف‌های خود را در این فیلم می‌بینند. درست مانند مستندهایی چون "فقرو فحشا" و "کدام استقلال، کدام پیروزی" که ساختم و با استقبال زیادی روبرو شد. به همین دلیل امیدوارم مخاطبان دغدغه‌های خود را در "رسوایی" ببینند و این فیلم به اندازه دیگر آثار جدی سینما مخاطب داشته باشد. من نمی‌خواهم فیلمم بی‌مخاطب باشد مثل کسانی که با بودجه‌های دولتی فیلم می‌سازند و مخاطب برایشان مهم نیست. من برای این فیلم وارد مقایسه با "اخراجی‌ها" نمی‌شوم. چون آن کار کمدی بوده‌است.

کد مطلب 1698962

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