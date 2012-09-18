هدف فیلم موهن پاشیدن بذر نفرت بین مذاهب و ملتهاست/ اعتراضات باید صلح آمیز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایمن مزیک" رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان در گفتگو با نشریه "فوکوس" درباره فیلم توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم اظهار داشت: هدف این فیلم این بوده است که عزت و شرف یک جامعه مذهبی را جریحه دار کند.

وی در بخش دیگری از این گفتگوبیان کرد: افراط گراها در جهان اسلام این فیلم را ابزار قرار داده اند تا قدرت خود را افزایش داده و روند دموکراسی را متوقف کنند. راست افراطی در آلمان می خواهد قدرت نژادپرستان را در برابر مسلمانان افزایش دهد. هدف این فیلم کاملا مشخص است. این فیلم می خواهد نفرت را بین مذاهب و ملتها ایجاد کند. به همین دلیل ما از درخواست وزارت کشور آلمان(که پخش این فیلم را ممنوع اعلام کرده است)حمایت می کنیم. دولت آلمان بسیار عاقلانه عمل کرد که هر گونه اعمال خشونت و این فیلم موهن را محکوم کرد.

مزیک در ادامه گفت: اکثریت مسلمانان خشم خود را همانطور که به کاریکاتورهای موهن ضد اسلامی از دانمارک نشان دادند ظاهر خواهند کرد. آنها خشم خود را به این فیلم توهین آمیز به پیامبر اکرم آشکارا و به صورت صلح آمیز نشان خواهند داد. البته مطمئنا گروههای افراط گرایی هم هستند که سعی می کنند این فیلم را به ابزاری برای اعمال خشونت تبدیل کنند. بنابراین ما اکنون به یک روند صلح و آشتی نیاز داریم. ما نباید بگذاریم هیچ نفرتی بین مذاهب و گروههای مختلف ایجاد شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مطبوعات نقش اجتماعی مهمی را در این میان می توانند داشته باشد، تصریح کرد: ما کشتن سفیر آمریکا در لیبی و اقامات خشونت آمیز را شدیدا محکوم می کنیم. اگر ما می خواهیم حرمت پیامبرمان را نگاه داریم باید ببینیم که ایشان چگونه به توهینها واکنش نشان می دادند.

رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا شما خطر وقوع یک آتش سوزی مهیب را پیش بینی می کنید اظهار داشت: نه چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چرا که تنها یک اقلیت هستند که اقدامات خشونت آمیز را در پیش می گیرند.