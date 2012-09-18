قم باید در شأن حضرت معصومه(س) ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در جشن میلاد کریمه اهل بیت(ع) که شامگاه دوشنبه توسط شهرداری قم در محل بوستان نرگس قم برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم همانطور که امام رضا(ع) فرمودند، حضرت معصومه (س) شفاعت کننده ما در دنیا و آخرت باشد.



وی با بیان اینکه روز اول ذی القعده روزی است که در سال 173 هجری قمری در شهر مدینه و در منزل امام موسی کاظم( ع) خداوند دختری به این خانواده عطا کرد و نام او را فاطمه نهادند، گفت: امام رضا(ع) به دلیل تقوا و عصمت این بانوی بلند مرتبه لقب معصومه را بر ایشان نهادند و امروز توفیق خادمی و همجواری با بارگاه ایشان نصیب ما شده است.



شهردار قم تاکید کرد: چه توفیقی از این بهتر که ما در این شهری که حرم و آشیانه اهل بیت(ع) است ساکن هستیم، هرچند حضرت معصومه (س) در حدود 17 روز در این شهر اقامت داشتند اما به واسطه وجود نورانی ایشان، شهر قم بستر علم، اجتهاد و بصیرت شده است.



قداست قم باید حفظ شود



وی با اشاره به اینکه به واسطه مسجد مقدس جمکران و حرم مطهر حضرت معصومه(س) این شهر میعادگاه عاشقان شده است و بزرگترین حوزه علیمه جهان را در بر دارد، تصریح کرد: ما در این شهر سالانه میزبان نزدیک به 20 میلیون زائر هستیم و همان طور که امام صادق(ع) قم را حرم اهل بیت نامیدند، باید این قداست حفظ شود.



دلبری ضمن بیان اینکه یکی از شئونات برای حفظ حرمت حرم اهل بیت(ع)، رعایت حجاب توسط بانوان است، گفت: این موضوع باید هم از طرف بانوان زائر و هم بانوان ساکن در قم مد نظر قرار بگیرد.



وی اظهار داشت: ما به عنوان خادم و متولی امور شهر قم ابتدا باید برنامه های حفظ قداست این شهر را از خودمان آغاز کنیم، اگر قرار است که قم الگوی شیعیان و جهان شهر شیعی باشد، باید زمینه لازم را برای تحقق این امر، رضایت امام عصر (عج) و حضرت معصومه (س) فراهم کنیم.



شهردار قم با بیان اینکه حضرت فاطمه معصومه (س) در خانواده ای که از برکت دو امام معصوم بهره مند بود، زندگی می کردند و به همین دلیل ایشان از نظر علمی یک بانوی عالمه و عامله بودند، گفت: در روایات است زمانی که حضرت موسی بن جعفر (ع) برای پاسخگویی به سوالات شیعیان حضور نداشتند، حضرت معصومه (س) پاسخگوی سوالات بودند.



وی ادامه داد: این شان و مقام علمی حضرت را می رساند تا در راستای این مقام، شهری در شان همچین بانویی باید بسازیم.



ایجاد معاونت امور بانوان در شهرداری قم



دلبری با تاکید بر اینکه نامگذاری میلاد این بانوی کریمه به نام روز دختر، نشان دهنده توجه اسلام به دختران است که به چشم نعمت به آن ها نگاه می کند، گفت: حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می فرمایند خانه ای که در آن دخترانی وجود داشته باشد هر روز 12 برکت از آسمان برایش فرستاده می شود و رفت و آمد ملائکه از آن خانه قطع نخواهد شد.



شهردار قم افزود: ما سال گذشته وعده ای به بانوان قمی داده بودیم مبنی براینکه معاونت امور بانوان در شهرداری قم ایجاد شود که این معاونت ایجاد شد و مشاورینی در این زمینه در حال فعالیت هستند.



وی در این باره گفت: به کمک این معاونت باید در فرهنگسراها و سازمان های مربوط به معاونت امور زنان شهرداری قم، و با همکاری مشاوران و روانشناسان خبره کشوری، جلسات مشاوره‌ای دائم و مستمری با هزینه شهرداری برای خدمت رسانی به خانواده های همکاران در شهرداری قم تشکیل شود.

