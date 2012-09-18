به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالحسینزاده گفت: با توجه به اینکه دامهای بومی همواره تحت پوشش سمپاشی انگلهای خارجی قرار میگیرند عمدهترین عامل تهدید، دامهای قاچاق هستند که بدون مجوز به خصوص از مرزهای شرقی وارد میشوند که احتمال دارد ناقل این بیماریها باشند.
وی همچنین تاکید کرد: تشدید اقدامات قرنطینهای و برخورد با متخلفین که اقدام به وارد کردن غیر مجاز دام میکنند بهترین راه مبارزه با این بیماری در حال حاضر است.
وی علائم این بیماری در انسان را خونریزی و پرخونی رگها ومویرگها، تب ناگهانی وعلائم اولیه بیماری را مانند بیماری آنفولانزا عنوان کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: اقداماتی که اداره دامپزشکی در این خصوص انجام میدهد سمپاشی اماکن دامی و حمام دامها است و به دامداران توصیه میشود در صورتی که دام آنها آلوده به انگلهای خارجی است برای دریافت سم و سمپاشی بدن دام به کلینیکها و مراکز دامپزشکی مراجعه کنند.
عبدالحسینزاده گفت: همچنین مرکز بهداشت نیز در راستای همکاریهای خود موارد مشاهده شده بیماری را به دامپزشکی گزارش میکند و مراکز دامپزشکی برای سمپاشی محل و کانونهای مشکوک اقدام میکنند.
وی در ادامه به برگزاری دورههای آموزشی اشاره کرد و افزود: برای افراد در معرض خطر همچون دامداران و گله دارن و پرسنل کشتارگاهها دورههای آموزشی مربوطه برگزار میشود.
مسئول بررسی، آموزش و مراقبت بیماریهای دامی اداره دامپزشکی استان یزد برای پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو به دامداران توصیه کرد: با استفاده از لباس حفاظتی و چکمه و دستکش خود را از نیش کنه وهمچنین ابتلا به تب کریمه کنگو حفظ کنند.
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