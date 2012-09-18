اعزام 60 روحانی برای اقامه نماز جماعت به مدارس شهرستان دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پریمی ظهر سه شنبه در چهارمین جلسه کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش شهرستان دامغان در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: 60 امام مبلغ علوم دینی برای اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مدارس شهرستان دامغان در سال تحصیلی 91_92 حضور پیدا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: کار ساماندهی این تعداد امام جماعت روحانی در مدارس شهرستان دامغان تا 25 شهریور ماه امسال انجام شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان تصریح کرد: برگزاری گفتمان های دینی در دبیرستان های دخترانه و پسرانه، حضور امام جمعه و امام جمعه موقت شهرستان دامغان در روزهای سه شنبه و چهار شنبه هر هفته در نماز جماعت مدارس و تشکیل جلسات آموزش خانواده و همایش تحکیم خانواده و جلسات پرسش و پاسخ مسائل دینی از مهمترین برنامه های پیش بینی شده برای سال تحصیلی جدید است.

وی افزود: با همکاری دو حوزه علمیه و استفاده از توان روحانیت مجرب در امر تعلیمات دینی و طلاب علاقمند طرح حضور امام جماعت روحانی در سطح مدارس اجرا می شود.

پریمی در پایان گفت: شناسایی افراد متخصص و تاثیرگذار در امر تربیت دینی نیز از مهمترین اهداف جلسه کمیته همکاری های حوزه های علمیه و مدیریت آموزش و پرورش دامغان است.

به گزارش مهر، چهارمین جلسه کمیته همکاری های حوزه های علمیه و مدیریت آموزش و پرورش دامغان با حضور مسئولین حوزه های علمیه حاج فتحلی بیک، مطلب خان و حوزه علمیه خواهران (مکتب فاطمه(س) ) تشکیل شده بود.