استفاده از ظرفیت رسانه برای فرهنگ سازی دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی اسماعیلیطبا با اشاره به ظرفیت عظیم رسانه در مقابله با دشمنانان بیان کرد: بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن، استفاده از ابزار هنر و رسانه برای گسترش فرهنگ دینی در جامعه است.
وی با اشاره به برخی اقدامات اخیر دشمنان علیه مسلمانان و مقدسات تصریح کرد: می شود از هنر به عنوان سلاحی در مقابل حرکت های نابخردانه دشمنان و جنگ نرم استفاده کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین اظهار کرد: برگزاری جشنواره هایی مبنی بر ساخت فیلم دینی و نوشتن فیلم نامه های غنی دینی میتواند شیوهای برای مقابله با اقدامات دشمن باشد..
اسماعیلی طبا ابراز داشت: گسترش فرهنگ دینی به ویژه نماز و نیایش در قالب فیلم، فیلمنامه و عکس برای همه مخاطبان به ویژه گروه های سنی جوانان و نوجوانان بسیار مفید است.
وی استفاده از ابزار هنر را برای گسترش فرهنگ دینی اقدامی بزرگ و ماندگار دانست و ابراز کرد: با پردازش صحیح، هنگام تدوین فیلم و فیلمنامه میتوانیم اثری جذاب برای همه اقشار جامعه تولید کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اظهار اینکه ظرفیت برگزاری جشنواره نماز و نیایش به صورت بینالمللی فراهم است عنوان داشت: به دلیل اینکه مشترک بودن نماز بین همه مسلمانان جهان میتوانیم در آیندهای نزدیک این جشنواره را به صورت فراملی فراخوان کنیم.
اسماعیلی طبا تاکید کرد: با توجه به رویدادهایی که برای مقابله با اسلام رخ میدهد استفاده از ابزار هنر برای ترویج فرهنگ دینی در جامعه امری بسیار ضروری است و باید برای این فرهنگسازی به مخاطبان گروه سنی جوان و نوجوان که آمادگی بیشتری برای تاثیر پذیری دارند بیش از پیش توجه شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: برای مقابله با دشمنان باید از فرهنگ سازی دینی توسط رسانه استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی اسماعیلیطبا با اشاره به ظرفیت عظیم رسانه در مقابله با دشمنانان بیان کرد: بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن، استفاده از ابزار هنر و رسانه برای گسترش فرهنگ دینی در جامعه است.
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