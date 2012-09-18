استفاده از ظرفیت رسانه برای فرهنگ سازی دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی اسماعیلی‌طبا با اشاره به ظرفیت عظیم رسانه در مقابله با دشمنانان بیان کرد: بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن، استفاده از ابزار هنر و رسانه برای گسترش فرهنگ دینی در جامعه است.



وی با اشاره به برخی اقدامات اخیر دشمنان علیه مسلمانان و مقدسات تصریح کرد: می شود از هنر به عنوان سلاحی در مقابل حرکت ‌های نابخردانه دشمنان و جنگ نرم استفاده کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به برگزاری جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین اظهار کرد: برگزاری جشنواره ‌هایی مبنی بر ساخت فیلم دینی و نوشتن فیلم نامه ‌های غنی دینی می‌تواند شیوه‌ای برای مقابله با اقدامات دشمن باشد..



اسماعیلی طبا ابراز داشت: گسترش فرهنگ دینی به ویژه نماز و نیایش در قالب فیلم، فیلمنامه و عکس برای همه مخاطبان به ویژه گروه ‌های سنی جوانان و نوجوانان بسیار مفید است.



وی استفاده از ابزار هنر را برای گسترش فرهنگ دینی اقدامی بزرگ و ماندگار دانست و ابراز کرد: با پردازش صحیح، هنگام تدوین فیلم و فیلمنامه می‌توانیم اثری جذاب برای همه اقشار جامعه تولید کنیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اظهار اینکه ظرفیت برگزاری جشنواره نماز و نیایش به صورت بین‌المللی فراهم است عنوان داشت: به دلیل اینکه مشترک بودن نماز بین همه مسلمانان جهان می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک این جشنواره را به صورت فراملی فراخوان کنیم.



اسماعیلی طبا تاکید کرد: با توجه به رویدادهایی که برای مقابله با اسلام رخ می‌دهد استفاده از ابزار هنر برای ترویج فرهنگ دینی در جامعه امری بسیار ضروری است و باید برای این فرهنگ‌سازی به مخاطبان گروه سنی جوان و نوجوان که آمادگی بیشتری برای تاثیر پذیری دارند بیش از پیش توجه شود.

