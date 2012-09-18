تصویب طرح حفاظت از پارک پردیسان/ درخواست برای لغو مصوبه هیات وزیران

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه شنبه شورا پس از چند هفته بحث بر سر مصوبه طرح حفاظت از پارک اکولوژیک پردیسان در خصوص لغو مصوبه هیات وزیران به توافق رسیدند و این مصوبه را به تصویب رساندند.

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست با بیان اینکه براساس این طرح از سازمان محیط زیست درخواست می‌شود در حفظ و نگهداری این پارک تمام توان خود را به کار گیرد و برای اجرای طرح جامع با همکاری سایر نهادها تلاش کند. همچنین لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص فروش پارک درخواست می‌شود.

در ادامه احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران با اشاره به ثبت درختان خیابان ولیعصر(عج) به عنوان میراث ملی گفت: تمامی این درختان شناسنامه دار شدند که پیشنهاد می‌کنیم چنین اتفاقی برای پارک پردیسان نیز بیافتد.

خسرو دانشجو با بیان این که تمامی پارک‌های قدیمی تهران در حافظه مردم ثبت هستند گفت: اجازه بدهیم این ثبت تنها در خاطره‌های مردم باقی بماند.

ابتکار با تاکید بر پیشنهاد مسجدجامعی گفت:‌ در حال حاضر که این پارک با تهدید مواجه شده است اقدام به شناسنامه دار کردن درختان جنبه نمادین دارد و ثبت ملی پارک‌هایی مانند پارک شهر و ساعی جای بررسی دارد.

مسجد جامعی نیز در ادامه گفت: این جدا کردن به شهر هویت می‌دهد همان طور که ثبت پارک شهر از جابجایی دیواره‌های آن جلوگیری کرد.

دانشجو نیز از پیشنهاد شناسنامه دار شدن درختان پارک پردیسان استقبال کرد و گفت:‌ کمیته محیط زیست در خصوص شناسایی درختان سایر پارک‌های قدیمی نیز اقدام کند. در نهایت طرح حفاظت از پارک پردیسان و پیشنهاد ثبت و شناسنامه‌دار شدن درختان آن به تصویب اعضای شورا رسید که براساس آن شورا پیشنهاد لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص فروش و یا تغییر کاربری پارک پردیسان را داد.