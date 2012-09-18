آسفالت دو محور راه روستایی در بجنورد/ واژگونی پژو 405 سه کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت : آسفالت راه روستایی سوخسو هاشم به راستقان از توابع بخش راز و جرگلان شهرستان بجنورد به طول 10 کیلومتر انجام شد.

عطاءالله قادری افزود: این پروژه که از ابتدای سال 90 آغاز شده بود هم اکنون به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: با اجرای آسفالت این محور، شش روستا با 780 خانوار و سه هزار و 381 نفر جمعیت از نعمت آسفالت راه روستایی آسفالته برخوردار شده‌اند.

قادری همچنین از آسفالت راه روستایی حد فاصل روستای امیرآباد تا روستای قاضی از توابع بخش گیفان شهرستان بجنورد خبرداد و افزود: آسفالت این راه روستایی که از اواخر سال 90 آغاز شده بود به طول 4 کیلومتر به پایان رسید.

به گفته وی این محور به جهت چشمه آب گرمی که در روستای ایوب پیغمبر وجود دارد، روزانه پذیرای مسافران زیادی است که از این محور تردد می‌کنند.

با اجرای این محور تعداد 10 روستا با 963 خانوار و جمعیت سه هزار و 980 نفر از نعمت آسفالت این محور برخوردار شده‌اند.

واژگونی پژو 405 در خراسان شمالی سه کشته و مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان خراسان شمالی گفت: در پی واژگونی یکدستگاه سواری پژو 405 در محور رباط قره بیل، سه نفر کشته و مجروح شدند.

سرهنگ غلامحسین علی حسین زاده افزود: ساعت هفت صبح سه شنبه بر اثر واژگونی یکدستگاه سواری پژو 405 در محور رباط قره بیل، سرنشین سواری پژو 405 به هویت سیده صدیقه ح 45 ساله براثر شدت جراحات وارده ناشی از تصادف در دم فوت و راننده به همراه یک سرنشین دیگر نیز به شدت مجروح شدند.

وی اظهارداشت: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو 405 به علت عدم توجه به جلو اعلام کردند.

اتمام بازسازی ناوگان راهداری خراسان شمالی به منظور عملیات زمستانی

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی از اتمام بازسازی و تعمیر ماشین آلات سنگین این اداره کل به منظور آماده سازی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی خبر داد.

عطاءالله قادری گفت: با توجه به اینکه این استان در منطقه سردسیری کشور قرار دارد کارتعمیرات و بازسازی ماشین آلات این اداره کل عملیاتی شد.

وی افزود: انجام اورهال و بازسازی 15 دستگاه نمک پاش هوشمند و بازسازی سه دستگاه برف خور هوشمند نیز در مراحل پایانی است.

قادری با بیان اینکه خرید تجهیزات راهداری زمستانی از قبیل تیغ‌های برف روب، لاستیک‌ها، زنجیرها، گوشه‌های تیغ و ... انجام شده است گفت: یک دستگاه بیل برف روب انیاکی نیز خریداری شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی تاکید کرد: با پیش بینی‌های انجام شده عوامل راهداری جهت مواجهه با راهداری زمستانی آمادگی لازم را دارند.



