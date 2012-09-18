به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته نیروی انتظامی، گردهمایی وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران با حضور سردار ”محمد جواد زاده کمند“ جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی برگزار شد.

سردار محمد جواد زاده کمند در این گردهمایی با اشاره به برگزاری هفته نیروی انتظامی در نیمه مهر هر سال، گفت: همه ساله برای این هفته، شعاری که اولویت ها و ماموریت های نیروی انتظامی را در بر گیرد، انتخاب می کنیم تا سرلوحه کاری برنامه هادر آن سال قرار بگیرد.

وی، ”سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار پلیس“ را شعار هفته نیروی انتظامی در سال 91 عنوان کرد و افزود: بخش اعظمی از اقتدار پلیس به تعامل آن با جامعه، مردم و نهادهای اجتماعی و بخش های دولتی و غیر دولتی باز می گردد.

جانشین معاون هماهنگ ناجا از مردم به عنوان پیکره اصلی جامعه نام برد و ادامه داد: بدون حضور موثر مردم هیچ امری در جامعه شکل نمی گیرد.این در حالی است که هرچقدر نیروهای پلیس با مردم صادقانه ارتباط برقرار کنند به گونه ای که مردم با پلیس احساس نزدیکی کرده و آنها را از خود و خود را متعلق به پلیس بدانند، افزایش اعتماد نسبت به پلیس و در نهایت کارآمدی پلیس را به دنبال دارد.

سردار زاده کمند خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی همواره درصدد بوده است که در عین حفظ اقتدار از سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه انسانی و مادی به طور کامل بهره مند شود.

وی ادامه داد: تامین امنیت، نظم و انضباط عمومی و اجتماعی که تنها متکی برسرمایه های انسانی و مادی خود پلیس باشد، هزینه های بسیار بالای مادی و معنوی دارد و چنین امنیتی هرگز از ثبات و پایداری بلندمدت برخوردار نمی شود.

سردار زاده کمند افزود: طی 33 سال که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد، نیروی انتظامی بیشترین مشارکت را از سوی مردم در مراحل مختلف اجتماعی برای اداره کشور در تمامی زمینه ها از جمله نظم و امنیت عمومی داشته است.

این مقام مسئول خطاب به وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران گفت: پلیس ایران، فعالیت های گسترده و چشمگیری در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرایم داشته است.

وی، برقراری امنیت اجلاس سران کشور های غیرمتعهد را یکی از فعالیت های اخیر نیروی انتظامی برشمرد و گفت: نیروی انتظامی با کمک سایر دستگاه ها تلاش شبانه روزی و استفاده از نیروهای آموزش دیده بدون هیچ مورد خاصی، امنیت و نظم ترافیکی اجلاس را برقرار کرد البته همکاری مردم در این امر نقش اساسی داشته است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تصریح کرد: به دلیل رویکرد جامعه محوری در نیروی انتظامی، اقشار مختلف مردم و جامعه همکاری بی وقفه ای با پلیس دارند و این همکاری و همیاری نشانه بلوغ سیاسی و امنیتی مردم ایران است که پشتوانه بسیار خوبی برای پلیس از سوی این سرمایه عظیم اجتماعی به شمار می آید.

سردار زاده کمند، از موادمخدر به عنوان یکی از معضلات عمده در سطح منطقه نام برد و گفت: در زمینه مبارزه با موادمخدر، پلیس ایران با کشف هزاران تن انواع موادمخدر، موفقیت های عدیده ای را کسب کرده است اما این مبارزه علاوه بر صرف دهها میلیارد تومان هزینه مادی با شهادت سه هزار و 720 و جانباز شدن 11 هزار و 500 نفر از نیروهای پلیس همراه بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه قاچاق موادمخدر در حال حاضر به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته در سطح جهانی به شمار می آید، ادامه داد: بدون تردید مبارزه با جرایم سازمان یافته نیازمند اتخاذ تدابیر مشترک و همکاری های گسترده در سطوح منطقه ای و بین المللی است.

سردار زاده کمند با بیان اینکه وظیفه نهادها و سازمان های متولی مبارزه با موادمخدر در هریک از کشورهای دنیا، فقط مبارزه ملی با موادمخدر نیست، گفت: با توجه به ماهیت بین المللی قاچاق موادمخدر و تاثیرات سوء‌ آن بر امنیت ملی تمام کشورها، همکاری بین دولت ها، روند مبارزه را آسانتر و مثمر ثمرتر است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تصریح کرد: نیروی انتظامی کماکان همانند گذشته آمادگی دارد، آخرین روشهای مقابله با موادمخدر و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته را ضمن تبادل اطلاعات، تجارب و همکاری های آموزشی در اختیار کشورها قرار دهد.

وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در زمینه راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک، گفت: با وجود افزایش آمار تعداد خودروهای کشور طی چند سال گذشته، اقدامات عدیده ای نیز از جنبه های مختلف شامل مهندسی ترافیک، تجهیزات کنترل هوشمند ترافیک، آموزشهای تخصصی کارکنان و آموزش های همگانی صورت گرفته است به گونه ای که درصد تلفات جاده ها، سالانه رو به کاهش می باشد که این توفیق در سایه تلاش شبانه روزی پلیس راهنمایی و رانندگی و همکاری بسیار خوب مردم محقق شده است.

سردار زاده کمند خاطرنشان کرد: البته این شرایط و میزان تلفات برای ما قابل قبول نیست و تلاش های گسترده ای برای کاهش تلفات انجام می شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: امروز، کشورهای جهان به لطف تکنولوژی های پیشرفته و ارتباطات سریع و آسان الکترونیکی تعامل و ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند البته همه می دانیم که دیگر تکروی ها جوابگوی حل مسائل نبوده و کشورها ناگزیر به ارتباط جهانی و روابط فیمابین بر محور عدالت و احترام متقابل به یکدیگر می باشد.



این مقام ارشد انتظامی کشور تصریح کرد: مسائل و موضوعات پلیسی نیز به تبعیت این امر تغییر کرده و دیگر روش های سنتی برای پیشگیری و مبارزه با جرایم جوابگو نخواهد بود با قبول این واقعیت می توان گفت همکاری کشورها در مسائل و موضوعات پلیسی لازم و ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت پلیس بین الملل نیروی انتظامی، افزود: پلیس اینترپل یک بخش تخصصی در نیروی انتظامی به شمار می آید در زمینه همکاری های بین المللی - پلیسی بسیار فعال بوده و اقدامات عدیده ای را به عمل آورده است.

سردار زاده کمند به برگزاری دوره های آموزشی متعدد برای پلیس چندین کشور اشاره کرد و گفت: به لحاظ بالا بودن کیفیت آموزش های ارائه شده، کشورهای مزبور خواستار تداوم این همکاری ها شده اند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به گستردگی ماموریت های نیروی انتظامی، کشف علمی جرایم، کنترل مرزها، پیشگیری از جرایم، مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت، بخش های خدماتی پلیس و غیره را از ماموریت های ناجا عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی در این بخش ها با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته به ویژه تولید دانش بومی موفقیت های چشمگیری د اشته است.

وی تصریح کرد: امروز، پلیس ایران به عنوان پلیس محبوب، دانش بنیان و جامعه محور در نزد مردم مطرح است.

سردار زاده کمند با بیان اینکه نیروی انتظامی آمادگی دارد تا توانمندی های خود را در زمینه های پلیسی به کشورهای خواهان ارائه دهد، خواستار تعامل و همکاری های دو جانبه بین پلیس بین الملل جمهوری اسلامی ایران با پلیس کشورهای دنیا شد.

گفتنی است، وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران روز گذشته از مرکز مانیتورینگ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی بازدید و از نزدیک با فعالیت بخش های مختلف این مرکز آشنا شدند.

