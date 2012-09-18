اهتزاز پرچم رضوی در 100 شهر و چهار کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق بنی فاطمی صبح سه شنبه در نشست خبری در گرگان افزود: آغاز حرکت این کاروان از امروز و از استان گیلان بوده و گروهی نیز در 2 و سوم مهرماه به گلستان اعزام می شوند.

وی با اعلام اینکه این کاروان قبل از گلستان به سمنان می رود و پس از آن به خراسان شمالی عزیمت می کند، یادآور شد: محور این جشنواره ایجاد فضای معنوی و شادی است که نشاط ایام جشن را در ایام کرامت مضاعف می کند.

بنی فاطمی با اشاره به اینکه این جشنواره در پنج سال گذشته در کشور اجرا شد و استان گلستان نیز جزو این هشت استان بوده است، گفت: به دلیل حضور کاروان و خدام و اهتزاز پرچم رضوی و اهدای بسته ها، فضای معنوی ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: این بسته ها از الگو و زندگی خود و امام رضا (ع) است و امسال میثاق نامه بصورت پوستر توزیع می شود.

بنی فاطمی بیان داشت: در این میثاق نامه از احادیث، کمک به مومنان و ارزشهای دینی آمده که امروزه کمرنگ شده است.

