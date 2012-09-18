اجرای طرح ضربتی پیاده روسازی در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبوری در بازدید از شهرداری منطقه سه خواستار همت همه جانبه به منظور خدمت رسانی بهینه به مردم منطقه کم توسعه جنوب شهر شد.

وی از واحد کنترل و نظارت خواست نسبت به ساخت و ساز در این منطقه بررسی جامع تری داشته باشند.

شهردار ساری با قدردانی از کارکنان شهرداری منطقه سه از شهردار منطقه خواست تا عملیات پیاده روسازی منطقه سه هرچه سریعتر انجام تا عبور و مرور برای مردم آسان شود.

پاسداشت هفته دفاع مقدس در دادگستری

سید رحیم نجفی، فرمانده پایگاه مقاومت شهید قدوسی دادگستری مازندران در نخستین جلسه پاسداشت هفته دفاع مقدس گفت: ما باید تمام تلاش خود را برای بزرگداشت این ایام بکار بگیریم و برنامه های آنرا به نحو احسن برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: اصلی ترین وظیفه همکاران شرکت در این ایام است به گونه ای که به دشمنان بفهمانیم ملت ایران همیشه آماده مقابله با آنها هستند وهیچگاه اجازه نخواهند داد تا خون شهدا پایمال شود بلکه تا آخرین نفس در جلوی تهدید ها و تحریم های دشمنان ایستادگی خواهیم کرد.

نجفی اضافه کرد: اعضای پایگاه مقاومت بسیج دادگستری با شرکت گسترده در مراسم مختلف مذهبی، دینی و سیاسی همیشه در صحنه های انقلاب حضور داشته و بسیجی وار و با تمام توان در خدمت این ملت و دولت بودند.

50 درصد دانش آموزان بهشهر عضو شبکه کتابخوان حرفه ای



رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر گفت: ظرف سه ماه ، 50 درصد دانش آموزان مقطع متوسطه بهشهر عضو شبکه کتابخوانان حرفه ای شوند.



علی ذبیح پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر گفت: جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان به منظور ترویج کتاب و کتابخوانی و با دستورات جلسه امضا تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش جهت عضویت دانش آموزان پایه دبیرستان در شبکه کتابخوانان حرفه ای، بررسی راهکارهای تدریس روش مطالعه به دانش آموزان پایه متوسطه توسط کتابداران و بررسی نمازخانه کتابخانه های عمومی برگزار شد.



وی افزود: برگزاری جلسه مشترک اداره کتابخانه های عمومی با اداره آموزش و پروش جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری و آموزش شبکه کتابخوانان حرفه ای به دانش آموزان توسط کتابداران کتابخانه های عمومی ظرف مدت یک ماه، از مهتم رین مصوبات این جلسه انجمن بودند.