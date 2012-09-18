به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که هنوز 6 هفته از دیدارهای فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور گذشته و صبای قم از جایگاه و موقعیت خوبی در جدول رده بندی برخوردار است، مشکلات و مسائلی پیرامون این تیم، خبرهای خوبی از آینده نماینده قم در لیگ برتر نمی دهد.



مشکلات فوتسال چالش جدید باشگاه صبای قم



مهمترین موضوعی که این رزوها به چالش بزرگ در خصوص تیم فوتسال صبای قم تبدیل شده و نقل محافل و رسانه‌ها و همچنین مردم علاقمند به فوتسال شده، مسائل و مشکلات مالی تیم فوتسال صبا است که این تیم را به یکی از پرحاشیه ترین تیم های لیگ برتر فوتسال تبدیل کرده است.



به این نکته نیز باید توجه داشت که کسب سه پیروزی، یک تساوی و یک باخت از پنج بازی گذشته از آغاز چهاردهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، صبای قم را در موقعیت خوبی برای حضور در جمع مدعیان قهرمانی این فصل قرار داده است.



اما مشکلات مالی مهمترین سد بر سر راه بازیکنان، کادر فنی و مدیریت تیم فوتسال صبای قم است که در یکی دو هفته اخیر، مسائل مختلفی از جمله کناره گیری امیر شمسایی سرمربی این تیم و تاثیر منفی در نتیجه گیری تیم صبا را به دنبال داشته و نقل محافل عمومی است.



بروز اختلاف نظرها بین امیر شمسایی سرمربی تیم فوتسال صبای قم و محسن رمضان بیگی سرپرست باشگاه صبا نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که این روزها تیم صبا را به سوژه داغ فوتسالی ها در نقاط مختلف کشور تبدیل کرده است به طوری که طرفین در روزهای اخیر بارها همدیگر را مقصر اصلی مشکلات تیم فوتسال صبا عنوان کرده اند.



بیان دلایل استعفای شمسایی در هیئت مدیره صبا



به همین منظور قرار است ظهر امروز امیر شمسایی سرمربی مستعفی تیم فوتسال صبا به استانداری قم رفته و در جلسه ای خصوصی با سیدرضا دهناد رئیس هیئت مدیره باشگاه صبای قم، دلایل استعفا و کناره گیری خود از تیم فوتسال صبا و برخی مشکلات این تیم را مطرح کند.



اینکه در این جلسه محسن رمضان بیگی سرپرست باشگاه صبای قم نیز حضور داشته باشد، هنوز مشخص نیست اما در صورت تحقق این مهم، رویارویی رمضان بیگی و شمسایی بعد از اختلاف نظرهایی که بین آنها وجود دارد، می تواند بسیاری از مسائل در خصوص آینده همکاری طرفین و همچنین تیم فوتسال صبای قم را نیز مشخص کند.



گفتنی است: تیم فوتسال صبای قم در دو هفته گذشته به دنبال استعفای امیر شمسایی سرمربی خود زیر نظر دکتر قدرت الله باقری تمرین می کند و قرار است در دیدار معوقه هفته پنجم لیگ برتر فوتسال روز دوشنبه هفته آینده به مصاف تیم فوتسال شهرداری ساوه برود.

