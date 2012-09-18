ایلام از حیث وجود مواد مخدر استانی پاک است

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام از بسیاری از شاخص های امنیت در کشور مقام اول را داراست.

وی بیان داشت: این استان از حیث وجود مواد مخدر و کالاهای قاچاق استانی پاک است.

این مسئول تصریح کرد: در سال جاری برنامه های مختلفی برای مبارزه با مواد مخدر و کالاهای قاچاق در نظر گرفته شده است که امید است ریشه این پدیده خشک شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: در سال جاری اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش آثار سو مصرف آن در استان تخصیص یافته است.

وی افزود: این میزان اعتبار در بخشهای مختلف هزینه ای می شود که امیدواریم شاهد کم شدن معضل اعتیاد در جامعه شود.

وی افزود: اگر به گونه ای عمل کنیم که عوامل تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر احساس ناامنی کنند، اقدامی مهم و اساسی انجام داده ایم که این امر مستلزم تدوین برنامه های جدی و مثمرثمر در سطح استان است.

این مسئول یادآور شد: در این راستا عملکرد مثبت و قابل تقدیری از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، دستگاه های قضایی، نیروی انتظامی و دیگردستگاه ها انجام گرفته است.