پاپ در سال 2000 استعفاي خود را مد نظر قرار داده بود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از سايت هاي خبري در اين وصيت نامه همچنين آمده است وي هيچ نوع اموال مادي باقي نمي گذارد و مي خواهد يادداشت هاي شخصي اش نيز دفن شود.

در اين وصيت نامه تنها به نام دونفركه در قيد حيات هستند اشاره شده است : منشي شخصي وي و خاخام بزرگ رم كه در سال 1986 از وي در كنيسه اش استقبال كرد.

پاپ در اين وصيت نامه از ساير اديان جهان و همچنين دانشمندان، هنرمندان و سياستمداران به خاطر حميات هاي آنها از وي در تمام طول زندگي اش قدرداني كرده است.

پاپ ژان پل دوم همچنين در وصيت نامه خود نوشته است : اميد وارم خداوند مرا ياري كند تا بفهمم تا چه زماني بايد به خدمت به كليسا ادامه دهم .



وي همچنين از پروردگار خواسته است كه توان لازم براي ادامه مأموريتش را به وي اعطا كند.

نوشتن بررسي احتمالات استفاء از سوي پاپ براي مقامات كليسا و كاتوليك ها بسيار غير منتظره بود، چرا كه وي همواره مأموريت خود را مأموريتي مي دانست كه از سوي خداوند به او محول شده بود.

