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۱۹ فروردین ۱۳۸۴، ۱۰:۴۹

با انتشار وصيت نامه پاپ مشخص شد:

پاپ در سال 2000 استعفاي خود را مد نظر قرار داده بود

پاپ ژان پل فقيد در آخرين وصيت نامه خود اظهار داشته است كه وي درسال 2000، زماني كه كليساي كاتوليك رم به هزاره تازه خود وارد و او نيز 80 ساله شد، استعفاي خود را مد نظر قرار داده بود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از سايت هاي خبري در اين وصيت نامه همچنين آمده است وي هيچ نوع اموال مادي باقي نمي گذارد و مي خواهد يادداشت هاي شخصي اش نيز دفن شود.

در اين وصيت نامه تنها به نام دونفركه در قيد حيات هستند اشاره شده است : منشي شخصي وي و خاخام بزرگ رم كه در سال 1986 از وي در كنيسه اش استقبال كرد.

پاپ در اين وصيت نامه از ساير اديان جهان و همچنين دانشمندان، هنرمندان و سياستمداران به خاطر حميات هاي آنها  از وي در تمام طول زندگي اش قدرداني كرده است.

پاپ ژان پل دوم همچنين در وصيت نامه خود نوشته است : اميد وارم خداوند مرا ياري كند تا بفهمم تا چه زماني بايد به خدمت به كليسا ادامه دهم .

وي همچنين از پروردگار خواسته است  كه توان لازم براي ادامه مأموريتش  را به وي اعطا كند.

نوشتن بررسي احتمالات استفاء از سوي پاپ براي مقامات كليسا و كاتوليك ها بسيار غير منتظره بود، چرا كه وي همواره مأموريت خود را مأموريتي مي دانست كه از سوي خداوند به او محول شده بود. 

کد مطلب 169899

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