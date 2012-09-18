به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بازرسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از افزایش حضور روزافزون شبه نظامیان اسلام گرا در سوریه و افزایش میزان نقض حقوق بشر در بحران سوریه ابراز نگرانی کرده‌اند.

این گروه که تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، فهرستی را از نیروهای سوری و واحدهای شبه نظامی تهیه کرده است که در آن این افراد به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند. پائولو سرجیو پین هریو (Paulo Sergio Pinheiro) رهبر این گروه از بازرسان اعلام کرده است که میزان نقض حقوق بشر در سوریه روز به روز در حال افزایش است.

در این گزارش آمده است که گروه‌های وابسته به ارتش آزاد سوریه بسیارخشن عمل می‌کنند. این گروه‌ها در اوایل ماه جاری میلادی 21 سرباز دولتی را در حلب به صورت دسته جمعی اعدام کردند. این گروه‌ها همچنین نیروهای تحت اسارت خود را مجبور می‌کنند با سوار شدن بر کامیون‌های حاوی مواد منفجره به ایست‌های بازرسی حمله کنند. در این گزارش همچنین دولت سوریه نیز به انجام حملات هوایی و زمینی شدید و نامتناسب متهم شده است.

پس از انتشار این گزارش، فیصل خباز حمویی( Faysal Khabbaz Hamoui) سفیر سوریه در سازمان ملل با متهم کردن کشورهای غربی و عربی اعلام کرده است که کمک‌های نظامی و حمایت‌های مالی این کشورها از شورشیان موجب تشدید بحران در سوریه شده است.

در گزارش دیگری نیز که توسط دیده بان حقوق بشر منتشر شده اتهامات جدیدی به گروه‌های مخالف دولت سوریه زده شده است. در این گزارش گروه‌های مسلح سوری به بدرفتاری، شکنجه و اعدام نیروهای دولتی در ادلب و حلب متهم شده‌اند.