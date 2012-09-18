هنرمندان یزدی در استعداد غنی هستند/ مسئولان فن هنر را آموزش دهند

منصوره حسین پوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نویسندگی در یزد از نظر کیفی ضعیف است، یک نویسنده باید برای کار خود وقت و ایده نو صرف کند تا مخاطب را راضی نگه دارد.

این نویسنده داستانهای کوتاه ادامه داد: بیشتر نویسنده هایی که وارد عرصه نویسندگی می شوند، بیش از استعداد نیاز به فراگیری فن کار دارند که نهادهای مربوطه باید در این زمینه به طور جدی اقدام کنند زیرا بیشتر این افراد از نظر استعداد غنی هستند.

وی با اشاره به برگزاری کلاس های نویسندگی و کارگردانی توسط بسیج هنرمندان عنوان کرد: با توجه به اینکه بسیج هنرمندان چند سالی بیش نیست که کار خود را آغاز کرده، در زمینه سازماندهی هنرمندان و علاقمندان به کارهای هنری اقدامات خوب و موثری داشته است.

حسین پوری بیان داشت: برگزاری این دوره های آموزشی نیز می تواند در راستای انگیزه دادن به افرادی که به این هنرها علاقه دارند، کمک بزرگی باشد.

وی گفت: وجود اساتید خوب در رشته های هنری و برگزار کلاس هایی که روش و فن کار را به هنرمندان آموزش دهد، بسیار در بالا بردن کیفیت کارها تاثیرگذار است.